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Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Сотрудники правоохранительных органов задержали 114 водителей под воздействием наркотиков.

В свежих новостях введен новый порог для драйверов THC. Тем не менее, возникает вопрос о том, как будет эффективно реализована эта норма. В настоящее время власти Ганновера проводят длительное испытание на месте, совместно работая со специалистами.

 and  Max Becker
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Более ста водителей, находившихся под воздействием наркотиков, были удалены с дорог в ходе операции...
Более ста водителей, находившихся под воздействием наркотиков, были удалены с дорог в ходе операции по наблюдению, проводившейся полицией в течение трех дней в Гамбурге.

- Сотрудники правоохранительных органов задержали 114 водителей под воздействием наркотиков.

В ходе трехдневной операции правоохранительные органы Гамбурга задержали 114 водителей, находившихся под воздействием наркотиков. В этой операции приняли участие полицейские со всей Германии, таможенные агенты, медицинские эксперты из Института права и специалисты из Франции, Австрии и Швейцарии, как сообщается в заявлении полиции. Операция также стала платформой для обмена знаниями и совместных тренировок. За время операции 180 офицеров осмотрели около 2200 транспортных средств и примерно 2500 человек. Из 114 водителей, находившихся под воздействием наркотиков, 98 были оштрафованы, а оставшиеся 16 получили такие большие дозы наркотиков, что были возбуждены уголовные дела.

С 22 августа водители подчиняются новому лимиту на употребление каннабиса. Любой водитель, у которого в крови найдено 3,5 нанограмма THC (тетрагидроканнабинола) или больше на миллилитр крови, считается совершившим административное правонарушение, которое, как правило, влечет штраф в размере 500 евро и лишение водительских прав на один месяц. Если полиция также замечает ошибки в вождении и признаки опьянения, правонарушение может перерасти в уголовное, что приведет к взятию крови на анализ. В ходе трехдневной операции было взято 118 образцов крови, некоторые из которых были связаны с алкоголем. Полицейские изъяли 30 водительских прав, а 40 водителей не смогли предъявить действительное водительское удостоверение.

Команда полицейских, участвовавших в операции, в том числе из Гамбурга и других частей Германии, была усилена присутствием экспертов и специалистов из Австрии, Франции и Швейцарии. После операции некоторые из 114 водителей, находившихся под воздействием наркотиков, не только были оштрафованы, но и предстали перед судом в Германии.

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