- Сотрудники правоохранительных органов вступают в драку и подвергаются нападениям

В Берлине-Кройцберге двое гражданских сотрудников правопорядка вмешались в серьезную стычку. После вмешательства они сами стали мишенью для агрессии. Инцидент произошел в субботу вечером, когда власти вмешались, когда более десяти человек были вовлечены в физическую драку в парке Мендельсона-Бартольди, как указано в официальном заявлении. После установления некоторого спокойствия, офицеры попытались задержать мужчину, но он оказал сопротивление, что привело к применению перцового баллончика из полицейского оружия. В результате, у многих зрителей возникло временное раздражение глаз. Затем несколько других мужчин атаковали офицеров, но дополнительные сотрудники правопорядка прибыли и разрешили ситуацию. Пьяный 23-летний мужчина был впоследствии проверен на алкогольное опьянение и увезен властями.

Физическая драка в парке Мендельсона-Бартольди в субботу вечером была классифицирована как место преступления из-за участия более десяти человек. Несмотря на успешное разрешение ситуации, двое гражданских сотрудников правопорядка стали жертвами дальнейшей агрессии, что указывает на более глубокую проблему с преступностью и правопорядком в районе.

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