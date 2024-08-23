- Сотрудники правоохранительных органов: соучастники инцидента на Майорке

После инцидента, якобы произошедшего с таксистом на Майорке, полиция Эссена признала, что некоторые из своих сотрудников были вовлечены в это дело. Тем не менее, их представитель уточнил, что еще не решено, будут ли эти сотрудники считаться свидетелями или подозреваемыми. К сожалению, они не смогли раскрыть точное количество вовлеченных сотрудников. Согласно dpa, несколько офицеров из Эссена отдыхали на Майорке одновременно, и по крайней мере двое из них находятся под подозрением. Все им было разрешено вернуться в Германию.

Ранее сообщалось, что испанские полицейские отчеты указывают на спор между немецкими туристами и таксистом (71) из-за утерянного телефона. После госпитализации раненый таксист резко критиковал немцев, заявляя: "Я думал, они собираются меня убить. Я удивлен, как мое тело выдержало нападение", как цитирует "Майорка Цайтунг".

Между тем, СДПГ в ландтаге Дюссельдорфа потребовала письменный отчет для комитета по внутренним делам ландтага. Однако не ясно, сможет ли правительство штата предоставить существенную информацию, поскольку полиция еще не получила обновлений от испанских властей.

Инцидент на Майорке с участием немецких туристов и таксиста вызвал споры, так как несколько офицеров из Эссена находятся под подозрением в возможном участии в преступлении. Якобы спор из-за утерянного телефона привел к резкой критике со стороны раненого таксиста, который опасался за свою жизнь.

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