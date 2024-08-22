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ПанорамаНовостиТакси.

Сотрудники правоохранительных органов из Эссена подвергаются обвинениям после предполагаемого нападения на Майорке.

Германцы якобы причастны к жестокому нападению на таксиста на Майорке, в результате чего он нуждается в госпитализации. Два сотрудника правоохранительных органов из Эссена сейчас подозреваются.

 and  Katherine Bradley
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- Сотрудники правоохранительных органов из Эссена подвергаются обвинениям после предполагаемого нападения на Майорке.

После инцидента с агрессией в отношении таксиста на Майорке правоохранительные органы расследуют причастность двух полицейских из Эссена. Как сообщает немецкое агентство новостей со ссылкой на осведомленный источник, эти полицейские якобы отдыхали на острове в частном порядке. Ранее об этом сообщала "Рейнская почта".

По данным местной полиции, четверо немецких туристов были временно задержаны на Майорке по подозрению в нападении на таксиста. Жертва рассказала свою историю "Майорке Zeitung", заявив, что мужчины представились немецкими полицейскими и предъявили удостоверения. "Bild.de" цитирует мужчину, который сказал: "Я боялся за свою жизнь".

Сообщается, что эти мужчины сели в такси на Шinkenштрассе, известной своей бурной ночной жизнью на главной улице вечеринок Бальнеаре, в понедельник вечером, чтобы добраться до своего центрального отеля на острове. Согласно "Майорке Магазин", так и произошло.

По прибытии на место, якобы, произошла физическая драка, как сообщает полиция. Один из туристов якобы потерял свой телефон и обвинил водителя в краже. Сообщается, что туристы избили водителя, в результате чего мужчина был госпитализирован с переломами костей. Говорят, что туристы покинули остров без разрешения властей.

Туристы сначала искали такси на Шinkenштрассе, чтобы добраться до своего отеля, но их поездка закончилась дракой с водителем. Позже они были обвинены в избиении таксиста и причинении серьезных переломов костей.

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