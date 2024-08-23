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Федеральные земли ГерманииНовостиГидроэнергетика

Сотрудники обнаружили мертвую женщину на гидроэлектростанции

Индивидуум натыкается на безжизненную женскую фигуру рядом с гидроэлектростанцией. Ее личность пока не установлена. Правоохранители ищут потенциальных свидетелей согласно имеющейся информации.

 and  Michael Bootcampf
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В связи с найденным в Мюнхене телом неизвестной женщины власти ищут потенциальных свидетелей,...
В связи с найденным в Мюнхене телом неизвестной женщины власти ищут потенциальных свидетелей, которые могли бы помочь установить её личность.

- Сотрудники обнаружили мертвую женщину на гидроэлектростанции

Работник обнаружил безжизненное тело женщины возле гидроэлектростанции в Мюнхене. По словам властей, это произошло на гидроэлектростанции Гархингской мельницы в прошлый понедельник, где мужчина выполнял уборку. Властям не удалось найти никаких документов или предметов, которые могли бы помочь в опознании погибшей женщины. По словам полицейского чиновника, пока нет никаких указаний на причину смерти.

Полиция описала женщину как ростом около 160 см и возрастом от 60 до 85 лет. Она была одета в черную одежду, в том числе кофту, легинсы и носки для бега. Полиция призывает всех возможных свидетелей, у которых может быть информация об этой неопознанной женщине, выступить с информацией.

Гидроэлектростанция, где произошло это происшествие, в основном работает на гидроэнергии. Несмотря на то, что женщина находилась в безопасности рядом с электростанцией, источник ее смерти остается загадкой в контексте гидроэнергетических операций.

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