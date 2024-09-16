Сотрудники Amazon должны вернуться на свои физические рабочие места.

Несмотря на улучшение ситуации с COVID-19, Amazon планирует внести изменения. Сотрудникам придется проводить пять полных дней в неделю в офисе, согласно письму CEO Энди Джасси. Джасси считает, что личная работа повышает производительность и укрепляет командный дух. В настоящее время сотрудники Amazon имеют возможность работать из дома два дня в неделю. Новое правило вступит в силу в январе, дав сотрудникам время подготовиться и скорректировать свой личный график, согласно Джасси.

Одновременно с этим, Amazon продолжит предоставлять возможность редкой удаленной работы. Это может быть полезно в случаях, когда ребенок болен или когда требуется интенсивная сосредоточенность на определенном проекте. В штаб-квартирах в Сиэтле и Арлингтоне, Виргиния, Amazon заменит систему бронирования рабочих мест, используемую во время пандемии, на постоянные рабочие места.

В то время как офисы пустовали во время пика пандемии, многие компании начали медленно возвращать сотрудников.

В Сиэтле, где у Amazon есть многочисленные небоскребы, переход к удаленной работе привел к снижению продаж в местных магазинах и заведениях питания. Техгиганты, такие как Apple, смогли найти баланс, попросив сотрудников посещать офис три дня в неделю.

Несмотря на изменения, Amazon признает необходимость гибкости и будет предлагать опцию "Другое" для редкой удаленной работы в определенных случаях. Применяя новое правило, сотрудники все еще смогут использовать опцию "Другое", когда их ребенок болен или когда им требуется интенсивная сосредоточенность на проекте.

Читайте также: