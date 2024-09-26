Сотрудник Tesla предлагает увеличить посещение домов

Менеджер по производству Tesla в Грюнхайде защищает внезапные визиты к работникам, часто отсутствующим на работе. Менеджер Андре Тириг оправдывает практику внезапных визитов к работникам, часто берущим больничный в заводе Tesla. Он считает, что это не является необычной практикой для компаний и направлено на стимулирование мотивации сотрудников. Однако профсоюз IG Metall критикует потенциальную чрезмерную нагрузку на заводе и считает внезапные визиты необычной мерой.

Визты стали возможны из-за аномально высокой частоты отсутствия на работе в летние месяцы, которая иногда достигала 15% и более. Тириг выявил около 200 сотрудников, которые не выходили на работу, но продолжали получать зарплату и предоставлять новые больничные листы каждые шесть недель. Менеджер по производству и менеджер по персоналу посетили некоторых из этих сотрудников дома, но многие не оказались дома, а некоторые вели себя агрессивно.

Тириг не считает, что высокая частота отсутствия связана с плохими условиями труда. Вместо этого его анализ показывает, что перезапись более распространена по пятницам и в поздние смены, что составляет примерно на 5% больше отсутствия, чем в другие дни. Он считает, что немецкая социальная система может быть использована, учитывая значительную разницу в частоте отсутствия между постоянными сотрудниками и 1500 временными работниками, у которых каждый имеет показатель отсутствия 2% и работают в тех же условиях.

Тириг утверждает, что Tesla не подозревает больных сотрудников, а хочет лучше понять их ситуацию. Он считает, что личная встреча имеет больший эффект, чем звонки, и что частота отсутствия снизилась после визитов домой. Несмотря на это, он не исключает возможность будущих визитов домой.

Что касается критики со стороны IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen, представитель Дирк Шульце отмечает давление, которое испытывают больные сотрудники. Он подчеркивает, что сотрудники со всех областей завода сообщают о необычно высокой нагрузке. Когда сотрудники отсутствуют, остальные работники испытывают давление, в то время как дополнительная работа поручается здоровым сотрудникам. Шульце предлагает прервать порочный круг, снизив отсутствие на работе, чтобы облегчить давление на обе группы. Tesla, в свою очередь, предоставляет различные ресурсы для продвижения защиты здоровья и улучшения условий труда, такие как фитнес-студия, врачи на месте, физиотерапевты и эргономические изменения рабочих мест.

Озабоченность IG Metall по поводу потенциальной чрезмерной нагрузки на заводе Tesla в основном связана с экономикой, так как высокое отсутствие на работе может привести к увеличению нагрузки на оставшихся сотрудников и потенциальным финансовым последствиям для компании.

Утверждение Тирига о том, что немецкая социальная система может быть использована в отношении высокой частоты отсутствия между постоянными и временными работниками, еще больше подчеркивает экономические последствия этого вопроса.

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