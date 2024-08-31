- Сотрудник службы спасения пострадал от удара собственного автомобиля

36-летний пожарный пострадал в результате несчастного случая в районе Хасберге. По данным полиции, его срочно доставили в больницу после того, как он был сбит своей собственной пожарной машиной. В пятницу на перекрестке в Санде ам Майн пожарный блокировал дорогу для фестиваля, но машина неожиданно тронулась с места и наехала на него. Причину инцидента сейчас выясняют правоохранительные органы.

День пожарного сложился трагически, когда он был сбит своей собственной пожарной машиной на перекрестке в Санде ам Майн, что привело к аварии. Несмотря на то, что его срочно доставили в больницу, причину неожиданного движения машины все еще расследуют правоохранительные органы.

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