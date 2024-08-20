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Сотрудник по делу исчезнувшего технологического магната скончался.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

Сотрудник по делу исчезнувшего технологического магната скончался.

Бывший заместитель известного британского IT-магната Майка Линча скончался. По сообщениям, Стивен Чемберлен был сбит автомобилем во время бега в Кембриджшире, в результате чего скончался в больнице. Его адвокат подтвердил эту новость.

Чемберлен, бывший финансовый директор британской компании Autonomy, встретил свою кончину после столкновения с автомобилем во время бега в Кембриджшире. Линч и Чемберлен были оправданы американским судом в июне в рамках дела о мошенничестве. Дело касалось приобретения Autonomy в 2011 году компанией Hewlett Packard (HP), которое Линч продал за астрономическую сумму в $11 миллиардов.

Сделка привела к обвинению Линча и Чемберлена в завышении доходов, что привело к списанию $8,8 миллиардов со стоимости компании. Линча subsequently уволили с поста CEO, и он был судим HP. Обе стороны отрицали свою вину, утверждая, что HP неправильно интегрировала Autonomy.

После ухода из Autonomy в 2012 году Чемберлен занимал пост директора в компании по кибербезопасности Darktrace и делился своими финансовыми знаниями с футбольным клубом Cambridge United в качестве волонтера. "Он был храбрым человеком с безупречной честью. Мы глубоко скорбим о его уходе," - сказал его адвокат. Его профессиональная репутация была восстановлена после судебной победы, "и его честное наследие продолжается через любящую семью."

Несмотря на успешную карьеру после Autonomy, жизнь Чемберлена трагически оборвалась, когда он стал жертвой дорожного происшествия во время бега в Кембриджшире. К сожалению, судебная победа и реабилитация репутации не смогли уберечь его от жестокой реальности дорожных аварий.

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