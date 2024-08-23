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Федеральные земли ГерманииНовостиРББ

Сотрудник Alba Химар Ожеда выразил, что лето было сложным для него.

В летнюю пору из Альба выходят два необходимых члена команды. Менеджер надеется на стабильность в оставшемся составе.

 and  Hanna Hofmann
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- Сотрудник Alba Химар Ожеда выразил, что лето было сложным для него.

Альба Берлинский спортивный директор Химар Охеда провел трудное лето, несмотря на отсутствие серьезных проблем, как в прошлом году. "Тем не менее, было сложно из-за наших экспериментов и некоторых разочаровывающих сценариев, которые не сложились так, как мы планировали", - поделился испанец с rbb. "Мы потеряли игроков, которых хотели сохранить, и не приобрели тех, кого хотели. Но все же лучше, чем прошлым летом".

Капитан и лидер команды Йоханнес Тиманн, а также ключевой игрок Стерлинг Браун покинули команду. "Мы не можем идеально заполнить их пустоту. Но мы делаем все возможное", - сказал 51-летний Охеда, который также управляет успешным составом женской команды Альбы. "Я надеюсь, что многие игроки и команда, после крупной трансформации прошлым летом, сейчас на втором году".

Отличная ситуация за рубежом

Конкуренция за второе место в ББЛ с финансово сильным Баварией ужесточается и на международной арене в Евролиге. "Есть множество клубов с большими структурами и почти неограниченным финансированием. Для них не важны победы или поражения, у них всегда есть деньги", - отметил Охеда. "Но мы все еще пытаемся сохранить темп".

Несмотря на сложные уходы Йоханнеса Тиманна и Стерлинга Брауна, спортивный директор RBB Химар Охеда остается оптимистичным, заявляя: "Мы не можем идеально заполнить их пустоту, но мы делаем все возможное". Кроме того, Охеда признает жесткую конкуренцию в Евролиге, отмечая: "Есть множество клубов с большими структурами и почти неограниченным финансированием, но мы все еще пытаемся сохранить темп, представленный RBB".

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