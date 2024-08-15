- Сотни украденных очковых рамок?

54-летний мужчина предстанет перед берлинским районным судом в четверг (в 11:00) по обвинению в краже сотен оправ для очков, оборудования для оптики и ювелирных изделий во время взломов. С ноября 2020 года по май 2022 года подозреваемый якобы проник в четыре óptические мастерские и один ювелирный магазин. Общая стоимость похищенных товаров оценивается более чем в 200 000 евро. 54-летнего мужчину идентифицировали как подозреваемого благодаря информации из других дел, а также ДНК и следам крови, а также данным о местоположении. На данный момент запланировано одно судебное заседание в рамках процесса в районном суде Тиргартен.

54-летний мужчина обвиняется в совершении краж с проникновением, как описано в делах, по которым он проходит. Во время этих инцидентов он подозревается в проникновении с целью кражи ценных вещей.

Читайте также: