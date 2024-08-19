- Сотни тысяч евро обнаружены в автомобиле - подозреваемый в отмывании денег

В ходе проверки на шоссе А3 недалеко от Пассау под прикрытием правоохранители обнаружили около 200 000 евро наличными. В воскресенье они задержали 46-летнего мужчину, направлявшегося в Австрию, как сообщили в полиции. Деньги были тайно спрятаны в нескольких пакетах в его автомобиле. Мужчина молчал, как рассказали в полиции, и средства были конфискованы.

В настоящее время 46-летнему мужчине предъявлено обвинение в незаконных финансовых операциях. Правоохранители, в том числе уголовная полиция и прокуратура, проводят дальнейшее расследование.

46-летний мужчина ехал на седане по шоссе А3. После обнаружения денег его машина была изъята.

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