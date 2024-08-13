- Сотни штормов в районе Карлсруэ

Пожарные, полиция и службы экстренной помощи в районе Карлсруэ находятся в режиме непрерывного дежурства из-за шторма. Интегрированный центр управления сообщил: "У нас тут тысяча выездов". Полиция имела от 350 до 400 выездов изначально. В частности, в районе Брюхаля/Бреттена многие подвалы затоплены, а дороги залиты водой. По предварительным данным ситуационного центра в министерстве внутренних дел Баден-Вюртемберга, фокус вечерних штормовых выездов в юго-западном регионе был в Карлсруэ.

Пожарные сыграли решающую роль в районах, пострадавших от шторма, проводя многочисленные операции по тушению огня для предотвращения возможных пожаров, вызванных электрическими неисправностями или другими источниками. В связи с масштабами наводнения пожарные также работали над спасением людей, оказавшихся в ловушке в затопленных автомобилях или зданиях.

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