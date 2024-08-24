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Сосуд с самым мягким внутренним расположением

 and  Grigoriy Williams
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Умер Альвин Атлз в возрасте 87 лет.
Умер Альвин Атлз в возрасте 87 лет.

Сосуд с самым мягким внутренним расположением

Непризнанный на паркете, неизвестный в характере: Ал Аттлз в течение более чем шести десятилетий был лицом команды НБА "Голден Стэйт Уорриорз" - сначала как игрок, затем как главный тренер, менеджер и представитель. В качестве главного тренера он организовал самое громкое поражение в истории финалов НБА. Теперь ему 87 лет, и он ушел из жизни.

Как сказал однажды о нем баскетбольный гений Уилт Чемберлен: "У Ал Аттлза нет врагов." "Это редкость в баскетболе и в спорте в целом. Это подчеркивает его характер и его сущность." Долгосрочный журналист "Уорриорз" Джим Барнетт добавил: "Он невероятно скромный человек, который никогда не искал славы за свои достижения. Когда они выиграли чемпионат в 1975 году, он отказался от похвал." Когда я думаю об Ал, я думаю о классе и изысканности. Я думаю о джентльмене.

Звезда "Уорриорз" Стеф Карри выразил свои соболезнования в своем Instagram: "Очень грустный день для всего залива и всех фанатов "Уорриорз". Ал был пионером, представлял профессионализм, храбрость, конкуренцию и всегда находил новые подходы. Его ДНК повсюду в этом клубе. Он навсегда будет висеть на потолке и останется в наших сердцах. #16"

Тренер "Уорриорз" Стив Керр точно подытожил глубокое влияние человека, который ушел из жизни в возрасте 87 лет, на франшизу залива: "Обычно великие организации с богатой историей имеют одного игрока, синонимичного этой команде. Ал Аттлз - такой игрок для нас. "Оригинальный Воин". "Мистер Воин". Человек, который служил одной команде более шести десятилетий. Невиданное в профессиональном спорте. Ал был лицом "Уорриорз", замечательным другом для всех нас."

"Оригинальный Воин"

Аттлз провел более шести десятилетий с "Уорриорз" - самый длительный срок, который когда-либо провел кто-либо с одной командой в истории престижной Национальной баскетбольной ассоциации. Команда все еще базировалась в Филадельфии, когда Аттлза выбрали в пятом раунде в 1960 году. Точнее, Аттлз и не планировал становиться профессиональным баскетболистом. Его план после колледжа в Северной Каролине A&T был вернуться в свой родной город в Нью-Джерси и работать учителем в местной школе.

Когда он неохотно пошел на тренировочный лагерь, у него было всего несколько пар шорт в багаже - потому что он думал, что его сразу же уволят. В то время "Уорриорз" уже имели неофициальную квоту в четыре черных игрока на команду. Однако из-за обмена одного из этих четырех игроков в Сент-Луис в межсезонье Аттлз остался в команде и получил свой шанс.

"Бог имел другие планы. Я никогда не думал, что мое имя станет синонимом "Уорриорз", - вспоминал он, будучи введенным в Зал славы баскетбола в 2019 году, всегда самоиронично добавляя: "Я думаю, они ошиблись здесь".

Только Стеф Карри, Крис Маллин и Дрейmond Грин сыграли больше сезонов в джерси "Уорриорз", чем Аттлз. Несмотря на свой небольшой рост всего 1,80 метра, этот напористый защитник быстро заработал прозвище "Разрушитель" за то, что он уничтожал атаки соперника. В ручных схватках на паркете - не редкость в то время - Аттлз всегда был наготове и представлял собой грозную силу - несмотря на то, что обычно был на две головы ниже своих оппонентов. Его любимый момент как игрока был вечером в марте в сезоне 1961-62, когда был установлен рекорд НБА. "Уилт Чемберлен и я однажды набрали 117 очков в матче. Это факт", - шутил Аттлз всякий раз, когда вспоминали легендарную 100-очковую ночь Чемберлена. Аттлз и Чемберлен были близкими друзьями и оставались таковыми до конца своих дней.

В 1962 году франшиза переехала из Филадельфии в залив. Аттлз и "Сан-Франциско Уорриорз" дважды выходили в финал НБА, но оба раза терпели неудачу. К концу своей игровой карьеры владелец команды в то время, Франклин Миули, подойдя к Аттлзу, спросил, не хочет ли он возглавить команду. Сначала Аттлз несколько раз отказался, но в конце концов его уговорила жена. Последние четыре года своей карьеры он занимал двойную роль игрока и тренера, сначала как ассистент и время от времени как главный тренер, а в свой последний год на площадке, 1970-71, как полноценный главный тренер.

Самое Большое Превосходство в Истории Финалов

Что началось как временное решение, оказалось удачным ходом. Аттлз, следуя за Биллом Расселлом, не только стал одним из первых черных главных тренеров НБА, но и быстро зарекомендовал себя как "тренер игроков" благодаря своей интуиции, коммуникативным навыкам и храбрости. Он был непревзойденным в использовании всей своей ротации, играя десять, одиннадцать или даже двенадцать игроков - новинка в то время. То, что началось как нарушение традиционных правил, вскоре стало стандартом, особенно после самого большого превосходства в истории финалов.

В 1975 году теперь "Голден Стэйт Уорриорз", как аутсайдеры, пробились в финал НБА, где они встретились с явными фаворитами "Вашингтон Буллетс". Команда из Вашингтона выиграла 60 матчей и имела суперзвезд Уэса Ансельда и Элвина Хейса. "Голден Стэйт" имел всего одного звездного игрока, Рика Бэри. Благодаря вдохновляющему лидерству Аттлза и глубокой команде, которая достигла пика именно в нужное время, "Уорриорз" шокировали своих соперников и обыграли "Буллетс" со счетом 4:0.

Третий триумфальный титул после 1947 (BAA) и 1956 ознаменовал собой последний победный рывок после 40-летней засухи, пока "Уорриорз" не вдохнули новую жизнь в династию в 2015 году, завоевав свой первый титул среди четырех и шести финалов. Отдавая дань уважения своему бывшему тренеру, Барри признал: "Экemplарное лидерство, единство и тактическое мастерство Алвина были решающими в нашем успехе на вершине конкуренции". Пораженный кончиной своего наставника и друга, он поделился: "Мое сердце скорбит об отсутствии моего учителя и спутника. Алвин преподал бесценные уроки профессионализма, которых не преподают на площадке".

Беспрецедентное наследие

Аттлс посвятил 14 лет руководству "Уорриорз". По окончании своей карьеры в 1983 году его счет побед составлял 557, что делало его лучшим в истории франшизы, опережая Стивена Керра (519) и Дона Нельсона (422). Аттлс выводил свою команду в плей-офф шесть раз, в том числе трижды в финалы конференции. С 1976 по 1986 год он также занимал пост президента клуба, прежде чем перейти на должность вице-президента и советника. Его прощальный титул - "Легенда "Уорриорз" и общественный посол".

"Уорриорз" увековечили его номер 16 под сводами арены, рядом с номерами Чемберлена (13), Барри (24), Тёрнбулла (42), Тома Мешери (14) и другого icons клуба Криса Маллина (17): "Алвин оказал исключительно положительное влияние на мою карьеру. Он не только привел меня в 1985 году и облегчил мое переселение в залив, но и поддерживал меня как игрока и молодого человека во время взлетов и падений".

Непоколебимый дух, самосознание ("Я никогда не был самым одаренным, но всегда отдавал все, что мог") и неповторимое позитивное отношение к коллегам и современникам сделали Аттлса легендой. Он олицетворял все, к чему стремится этот клуб, и заслужил уважение не только за свои спортивные достижения, но и за преданность сообществу. В глубине души он выступал за справедливость, желая, чтобы это стало его вечным наследием.

"Он был дорогим другом, наставником и образцом для подражания, которого я глубоко уважал и стремился подражать. Он установил планку для всех нас в плане морали и скромности и был настоящим чемпионом tanto на корте, как и вне его. Такого, как Алвин Аттлс, больше не будет", - вспоминает Маллин.

Дружба между Аттлсом и Уилтом Чемберlainом была очевидна даже в их достижениях в баскетболе, когда они однажды набрали вместе 117 очков ("Однажды Уилт Чемберlain и я набрали 117 очков в матче. Это факт", - шутил Аттлс).

Стиль тренировки Аттлса был инновационным, так как он часто использовал всех 10, 11 или даже 12 игроков своей команды. ("Он был непревзойденным в использовании всей своей скамейки, играя 10, 11 или даже 12 игроков - это было в новинку в то время").

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