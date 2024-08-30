Состояние здоровья Брюса Уиллиса усиливает чувство привязанности к нему.

Некоторое время назад актер-герой Брюс Уиллис, известный по фильмам вроде "Крепкий орешек", ушел из публичной жизни из-за проблем со здоровьем. Его поклонники следят за новостями о его состоянии через сообщения от семьи после того, как ему диагностировали фронтотемпоральную деменцию. В беседе с "E! News" дочь Брюса Таллула рассказала, что с его состоянием нет изменений, что является положительным моментом, учитывая диагноз.

Недавно сестра Таллулы Румер также поделилась своими мыслями о благополучии их отца во время Instagram-вопроса и ответила: "Он в прекрасной форме! Я так его люблю".

Укрепление семейных связей

Любовь стала определяющим фактором в семье Уиллисов после диагноза Брюса. Фронтотемпоральная деменция затрагивает области мозга за лбом, влияя на личность, речь, движения тела и осознание. Несмотря на это, Таллула верит, что ее отец понимает и ценит ее любовь, и наоборот. "Я знаю, что он любит меня так же, как и я его люблю, и я знаю, что он любит нас всех", - объясняет она. Этот трудный период в их жизни, по мнению Таллулы, сблизил семью. Они стали более открыто общаться, обсуждая потребности друг друга и преодолевая трудности вместе.

"Раньше я могла бы отдалиться или отключиться. Сейчас мы все научились общаться более эффективно", - комментирует Таллула, делясь тем, как они теперь могут более ясно выражать свои чувства.

Эмоциональная связь

Таллула часто делится моментами своей связи с отцом в Instagram, как в том случае, когда она опубликовала фото в марте. В своих словах она говорит: "Я чувствую любовь во время наших встреч".

В марте 2022 года Брюс Уиллис объявил о своем уходе из актерской профессии после диагноза афазии, нарушения языкового понимания и выражения, вызванного повреждением мозга. Несколько месяцев спустя, в феврале 2023 года, стало известно, что ему диагностировали фронтотемпоральную деменцию.

После объявления ухода из-за афазии состояние Брюса Уиллиса стало предметом обсуждения среди его поклонников. Несмотря на трудности, Таллула выразила, что ее отец понимает и ценит ее любовь, и их связь стала еще крепче.

В эмоциональный момент Таллула опубликовала фото в Instagram в марте, поделившись, что она чувствует любовь во время их встреч. Эта эмоциональная связь между ними остается сильной, даже когда Брюс борется со своим диагнозом фронтотемпоральной деменции.

Читайте также: