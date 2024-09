Состояние мостов в Германии довольно разочаровывающее.

В ранние утренние часы 3-го числа, часть Каролобриджа в центре Дрездена обрушилась. Примерно 100 метров моста рухнули в реку Эльба в ранние часы среды. К счастью, жертв нет: последний трамвай пересек мост всего за десять минут до этого.

Но как это произошло, и насколько надежны немецкие мосты? Обрушения мостов редки, считает Франк Янсен, член Ассоциации инженеров Германии (ВДИ), комментируя ситуацию на RTL. "Мосты, требующие ремонта, временно закрываются. Я бы не колебался в поездке по немецкому мосту; они надежны."

Немецкие мосты надежны, но многие из них находятся в плохом состоянии. По меньшей мере, 4000 мостов на автомагистралях нуждаются в ремонте или замене, согласно Министерству транспорта. Однако, по данным BUND, их может быть в три раза больше, около 11000.

Примерно половина из 25 самых высоких мостов страны находятся в критическом состоянии, согласно Федеральной ассоциации по уходу за бетонными конструкциями. Среди дорожных мостов примерно половина находятся в плохом состоянии, согласно опросу муниципалитетов прошлого года Институтом городских исследований Германии.

Оценка состояния мостов TÜV

Мосты регулярно проверяются на прочность, несущую способность и безопасность движения. Базовые проверки проводятся каждые три года, а основные - каждые шесть лет.

Во время проверок мостов TÜV им Assign grades based on their condition, ranging from 1 (отлично) to 4 (плохо). Каролобридж в Дрездене также проходил регулярные проверки. Последняя основная проверка была проведена три года назад, и он получил оценку состояния 3.4 - неудовлетворительно, согласно обзору Федерального института дорожных исследований (BASt). Из 40000 федеральных мостов 200 получили оценки от 3.5 до 4.0 в последнем отчете о состоянии.

Было признано, что Каролобриджу требуется ремонт. Некоторые секции моста уже прошли частичный ремонт в последние годы, и обрушившийся участок был запланирован на следующий год.

Существуют строгие правила для проверок мостов, объясняет инженер Янсен. Они особенно строги для инспекторов. "Простое доступ к более крупным конструкциям требует использование автовышек или специализированных лесов."

Даже дрезденский Каролобридж уже давно: "Одна из пионерных конструкций из ранних дней, с известными нам недостатками, но мы не ожидали, что он обрушится", - объясняет профессор гражданского строительства Стеффен Маркс из ТУ Дрезден, на ntv. "Многие структуры, построенные позже, имеют другие дизайны и лучше построены." Маркс выступает за большие инвестиции в долгосрочное сохранение.

Перегрузка старых мостов

Проблема со старыми мостами также связана с их перегрузкой. Вот почему они не выдерживают столько, сколько должны: вместо 80 только 60 лет. "Особенно структуры из ранних дней все очень перегружены из-за чрезмерно непропорционального роста трафика, для которого эти мосты никогда не были предназначены", - говорит эксперт Маркс. Дорожная сеть и мосты были разработаны для меньшего трафика и более легких автомобилей в то время.

Сегодняшние мосты должны выдерживать гораздо более тяжелый грузовик и тяжелый грузовой транспорт. Нагрузка значительно возросла, замечает Генрих Бёкамп, президент Федеральной палаты инженеров, на RTL. Перегрузка от перегруженных грузовиков, сдвиг нагрузки и трафик намного превышают ранее приемлемые значения.

Самый плохой мост в Германии

Самый плохой мост в Германии - мост Таль в Моселе возле Виннингена возле Кобленца: 136 метров высотой, второй по высоте моста в стране. За последние 50 лет он испытал значительный износ, в основном из-за увеличения грузов и тяжелого трафика. В результате у него есть трещины и он срочно нуждается в ремонте.

BASt дал мосту оценку 3.5. Его несущая способность, которая представляет собой способность моста выдерживать нагрузки от движения, классифицируется на самом низком уровне 5. Это означает, что мост необходимо заменить в долгосрочной перспективе.

Чтобы предотвратить обрушение, vehicles are only permitted to travel slowly over the bridge, trucks must maintain a minimum distance of 50 meters, and heavy transports are prohibited. Ремонт запланирован на этот год.

Недостаток средств и персонала

Как и мост Таль, многие мосты ждут модернизации, и их список продолжает расти. Различные факторы мешают прогрессу, такие как длительные процессы планирования, нехватка квалифицированной рабочей силы в строительстве и отсутствие финансовых ресурсов - как на федеральном, так и на муниципальном уровне. Ремонты дорогие.

Например, в Дрездене финансовое положение довольно плохое. Город не хватает более 45 миллионов евро в этом году.

Изначально Федеральный министр транспорта Волкер Виссинг выразил намерение ежегодно начиная с следующего года ремонтировать 400 мостов на автомагистралях и федеральных дорогах, вдвое больше, чем раньше. Однако Федеральный суд аудиторов сомневается в возможности этого, поскольку компании, эксплуатирующей автомагистрали, требуются дополнительные персонал и финансирование. В прошлом году они завершили только около 240 проектов, но для этого требуется вдвое больше.

Бюджет на следующий год также выглядит туго: дорожному управлению не хватает 600 миллионов евро даже на техническое обслуживание мостов. Возможны задержки. Федеральное дорожное управление предупреждает, что цель Виссинга может не быть достигнута из-за финансовых недостатков.

Несмотря на регулярные осмотры и систему оценки, civilsкий инженер-профессор Стеффен Маркс выступает за увеличение инвестиций в долгосрочное сохранение, учитывая, что многие старые мосты, подобные Каролабрюке в Дрездене, имеют дефекты и склонны к обрушению из-за перегрузки и непропорционального роста трафика, для которого они не были спроектированы. Каролабрюк, который получил оценку состояния 3,4 во время последней крупной проверки, был запланирован на ремонт в следующем году.

Нехватка средств и персонала tanto на федеральном, как и на муниципальном уровнях замедляет прогресс в ремонте мостов. Например, Дрездену не хватает более 45 миллионов евро в этом году, и цель федерального министра транспорта Волкера Виссинга отремонтировать 400 мостов в год начиная с следующего года может не быть достигнута из-за финансовых трудностей.

Поэтому крайне важно рассмотреть существенные инвестиции в инфраструктуру, в частности в техническое обслуживание и ремонт мостов, чтобы гарантировать безопасность и долговечность немецких мостов и предотвратить будущие инциденты, подобные обрушению Каролабрюка.

