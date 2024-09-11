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ПанорамаНовостиГермания

"Состояние моста было неопределенным"

Мост Каролина, будучи одним из четырех переходов через Эльбу в Дрездене, пережил в прошлом реконструкции. К сожалению,最近 часть конструкции значительно деградировала и обрушилась, что озадачило людей относительно причин этого события.

 and  Mark Rodriguez
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Дрезден встречает структурную неисправность с мостом. - "Состояние моста было неопределенным"

Мост Карола, важный маршрут в центре Дрездена, является одним из четырех переходов через Эльбу, ежедневно используемый автомобилистами, трамваями, велосипедистами и пешеходами. К сожалению, в разгар ночи часть инфраструктуры обрушилась, чудом избежав возможной катастрофы.

К счастью, на данный момент не зафиксировано никаких травм или жертв в результате этого инцидента. Предварительное расследование правоохранительных органов указывает на случайное происшествие без видимого внешнего воздействия.

Всего 18 минут до частичного обрушения последний трамвай проехал через мост Карола, согласно записям общественного транспорта Дрездена. Таким образом, пассажиры и автомобили были спасены от опасности. Линии трамваев 3 и 7 регулярно используют этот мост, даже ночью.

Мост и прилегающие улицы временно закрыты. По данным центра управления кризисом, пострадали пешеходная дорожка, велосипедные полосы и трамвайные пути. Обрушившийся участок составляет примерно 100 метров. На мосту в старой части города было обнаружено характерное трехметровое трещина.

Первоначальные оценки указывают на то, что мост Карола в Дрездене пришел в негодность. Причина частичного обрушения моста пока не ясна, но инженеры подозревают коррозию. "Во времена ГДР здесь произошло значительное проникновение хлоридов", - сказал Хольгер Кальбе, глава отдела мостов и инженерных сооружений мэрии Дрездена. "Хлориды могли проникнуть здесь в больших количествах, вызвав коррозию арматуры моста".

Мост Карола состоит из трех бетонных пролетов. После масштабной реконструкции в марте 2024 года другие части моста возобновили движение. Ремонт среднего пролета завершился в начале июня 2024 года с установкой ограждений, стоимостью около 4,1 миллиона евро. В 2021 году был завершен ремонт восточной трети пролета.

Плановый ремонт обрушившегося третьего пролета был запланирован на следующий год. "Состояние пролета С было таким плохим, что привело к обрушению, чего мы не ожидали", - сказал Хольгер Кальбе, глава отдела мостов. "Невозможно исследовать внутреннюю структуру подобных сооружений". В настоящее время приоритетной задачей является проверка безопасности оставшихся двух пролетов. Для этого будет проведено соответствующее исследование.

Между тем, пожарная служба предупреждает о возможном дальнейшем обрушении моста. "Мы ожидаем дальнейшего обрушения участков моста", - заявил представитель на месте. Они призывают общественность держаться подальше от моста из-за угрозы для жизни. Был派遣无人机队伍评估损坏情况。

Утренняя час пик, скорее всего, будет существенно нарушена, так как трамваи и автомобили будут перенаправлены. Федеральный водный путь, велосипедная дорожка вдоль Эльбы и речной террасы в настоящее время закрыты, согласно заявлению полиции.

Также были затронуты две трубы системы городского отопления. На мосту в месте обрушения бьют фонтаны горячей воды, затопляя части речной террасы. По словам представителя пожарной службы в социальном видео, вся система горячего водоснабжения города нарушена. Они ожидают, что эти проблемы сохранятся в течение среды.

Существующий мост Карола, названный в честь жены саксонского короля Альберта, Каролы Везы-Гольштейн-Готторп, был завершен в 1971 году. Он имеет ширину 30 метров и несет четырехполосную федеральную дорогу 170 и отдельные трамвайные пути, поддерживаемые опорой в реке.

despite the partial collapse of the Carol Bridge being in Germany, authorities have not issued any travel advisories for visitors as of yet. The Carol Bridge, a vital transportation hub in Dresden, is currently undergoing an extensive evaluation by engineers to ensure the safety of the remaining two spans.

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