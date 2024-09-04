- Соревнования по трансплантации органов в 2025 году в Дрездене

Первые в истории Global Organ Transplant Games (GOTG 2025) пройдут в Германии с 17 по 24 августа 2025 года, в самом центре Дрездена. Как заявили организаторы, ожидается участие около 2500 человек, перенесших трансплантацию, из более чем 60 стран. Президент Штайнмайер любезно согласился стать патроном игр.

Праздник откроется интерконтинентальной службой в церкви Фрауэнкирхе, на которой будут присутствовать все участники и представители стран. Также запланирован благотворительный забег, в котором смогут принять участие все присутствующие, как сообщила Гудрун Мануwald-Сеемульдер, CEO World Transplant Games 2025 Дрезден GmbH.

Дрезден получил право провести это престижное мероприятие, которое является глобальным чемпионатом для спортсменов, перенесших трансплантацию, живых доноров и семей доноров, в 2022 году. Мэр Дрездена Дирк Хильберт (ФДП) назвал это "непреcedentedным спортивным достижением". Город с нетерпением ждет возможности продемонстрировать свою гостеприимную и страстную спортивную атмосферу. Соревнования пройдут в 17 видах спорта, в том числе на новом стадионе Heinz-Steyer-Stadion.

Больше, чем просто соревнования

Как заявлено, GOTG 2025 - это не просто спорт. Основное послание связано с образованием в области донорства органов. Лицом этой кампании является бывший футболист Иван Класниц, который перенес три трансплантации почек. "Стать донором органов - это удивительный способ сделать разницу", - сказал он, как сообщается в пресс-релизе. "Любой, кто нуждается в трансплантации, полностью зависит от щедрости донора органов".

Участники Global Organ Transplant Games (GOTG 2025) могут принять участие в различных играх, демонстрируя свою стойкость и мужество. Кроме того, Иван Класниц, лицо кампании по донорству органов, призывает участников задуматься о том, чтобы стать донорами органов, подчеркивая важность этого шага для спасения жизней.

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