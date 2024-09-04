Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиИгры

Соревнования по трансплантации органов в 2025 году в Дрездене

Они воспринимают себя как чемпионат мира для спортсменов, перенесших пересадку органов, живых доноров и поддерживающих семьи доноров. Мировые игры по пересадке органов затрагивают глубинные темы, выходящие за рамки самих спортивных соревнований.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Стадион Гейнц-Стэйер в Дрездене служит основным местом проведения Всемирных игр по пересадке...
Стадион Гейнц-Стэйер в Дрездене служит основным местом проведения Всемирных игр по пересадке органов 2025 года.

- Соревнования по трансплантации органов в 2025 году в Дрездене

Первые в истории Global Organ Transplant Games (GOTG 2025) пройдут в Германии с 17 по 24 августа 2025 года, в самом центре Дрездена. Как заявили организаторы, ожидается участие около 2500 человек, перенесших трансплантацию, из более чем 60 стран. Президент Штайнмайер любезно согласился стать патроном игр.

Праздник откроется интерконтинентальной службой в церкви Фрауэнкирхе, на которой будут присутствовать все участники и представители стран. Также запланирован благотворительный забег, в котором смогут принять участие все присутствующие, как сообщила Гудрун Мануwald-Сеемульдер, CEO World Transplant Games 2025 Дрезден GmbH.

Дрезден получил право провести это престижное мероприятие, которое является глобальным чемпионатом для спортсменов, перенесших трансплантацию, живых доноров и семей доноров, в 2022 году. Мэр Дрездена Дирк Хильберт (ФДП) назвал это "непреcedentedным спортивным достижением". Город с нетерпением ждет возможности продемонстрировать свою гостеприимную и страстную спортивную атмосферу. Соревнования пройдут в 17 видах спорта, в том числе на новом стадионе Heinz-Steyer-Stadion.

Больше, чем просто соревнования

Как заявлено, GOTG 2025 - это не просто спорт. Основное послание связано с образованием в области донорства органов. Лицом этой кампании является бывший футболист Иван Класниц, который перенес три трансплантации почек. "Стать донором органов - это удивительный способ сделать разницу", - сказал он, как сообщается в пресс-релизе. "Любой, кто нуждается в трансплантации, полностью зависит от щедрости донора органов".

Участники Global Organ Transplant Games (GOTG 2025) могут принять участие в различных играх, демонстрируя свою стойкость и мужество. Кроме того, Иван Класниц, лицо кампании по донорству органов, призывает участников задуматься о том, чтобы стать донорами органов, подчеркивая важность этого шага для спасения жизней.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Памятники архитектурных построек обнаружены на окраинах Дрездена
Федеральные земли Германии

Открыты остатки исторических сооружений на бывшем месте расположения Роботрона.

До начала стройки в Саксонии археологи тщательно исследуют потенциальные участки на наличие исторических останков. Такая практика применяется и в Дрездене, где в настоящее время ведется новая археологическая разведка.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Суд налагает трехлетнее тюремное заключение на 29-летнего человека за предполагаемое участие в...
Федеральные земли Германии

Заключен в тюрьму за связь с ИГИЛ - задержан после вынесения приговора.

Сирийский человек поселяется в Берлине, идентифицированный как беженец. Однако судебные власти подозревают его связь с террористической группировкой ИГИЛ. Он сталкивается с невероятной ситуацией в зале суда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию
Федеральные земли Германии

Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию

В отсутствие пива, путник на рейсе из Лондона на греческий остров Кос приходит в ярость. Рейс требует технической посадки в Мюнхене из-за вспышки гнева.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Энни Чейс исключена из числившегося элитного состава ВФБ Штутгарта на групповую стадию Лиги...
Федеральные земли Германии

Вултемаде и Чейз не в составе "Штутгарта" на Кубке Европы

ВФБ представляет состав для групповой стадии Лиги чемпионов. Важны некоторые аспекты. Новичок Вольтемаде исключается, но талантливый проспект Чейс получает скромное место.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Памятники архитектурных построек обнаружены на окраинах Дрездена
Федеральные земли Германии

Открыты остатки исторических сооружений на бывшем месте расположения Роботрона.

До начала стройки в Саксонии археологи тщательно исследуют потенциальные участки на наличие исторических останков. Такая практика применяется и в Дрездене, где в настоящее время ведется новая археологическая разведка.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Суд налагает трехлетнее тюремное заключение на 29-летнего человека за предполагаемое участие в...
Федеральные земли Германии

Заключен в тюрьму за связь с ИГИЛ - задержан после вынесения приговора.

Сирийский человек поселяется в Берлине, идентифицированный как беженец. Однако судебные власти подозревают его связь с террористической группировкой ИГИЛ. Он сталкивается с невероятной ситуацией в зале суда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.
Главные темы

Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах провести существенную реформу правительства, стремясь привнести 'свежую динамику'. Парламент Украины в среду подтвердил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба входит в число Ministers, которые собираются уйти. Одновременно с этим...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию
Федеральные земли Германии

Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию

В отсутствие пива, путник на рейсе из Лондона на греческий остров Кос приходит в ярость. Рейс требует технической посадки в Мюнхене из-за вспышки гнева.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно