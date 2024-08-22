Использовала свой трек под названием "Свобода" в контенте видео. - Сопротивление Бейонде предвыборной кампании Трампа

Звезда поп-сцены Бейонсе (42) кажется, присоединяется к артистам, выступающим против несанкционированного использования своих песен в президентской кампании Дональда Трампа (78). Скандал связан с треком "Свобода" из альбома 2016 года "Лимонад", который кандидат от демократов Камала Харрис (59) использует с разрешения в своей кампании.

По данным Rolling Stone, представитель Трампа Стивен Чунг разместил видео Трампа на платформе X 20 августа, на котором он выходит из самолета под "Свободу". После этого поста команда Бейонсе якобы отправила кампании Трампа уведомление о прекращении и воздержании, которое больше не доступно на профиле Чунга.

В июле Бейонсе дала Камале Харрис, демократическому кандидату в президенты, разрешение на использование "Свободы" в своей кампании. Харрис и ее напарник Тим Уолз (60) опубликовали рекламу с этой песней в понедельник (17 августа).

Кампания Трампа на пост президента неоднократно подвергалась критике за использование песен. Артисты, такие как Адель (36), The White Stripes, Брюс Спрингстин (74), Нил Янг (78) и Элтон Джон (77), публично осуждали эту практику и запрещали дальнейшее использование. Недавно семья Айзека Хейса объявила о планах подать в суд на Трампа и его команду за более чем 130 случаев нарушения авторских прав, утверждая, что "Держись (Я иду)" использовался без разрешения на мероприятиях кампании с 2022 по 2024 год.

Недавно Кэти Дион (56) также выразила свое неодобрение. В сообщении в социальных сетях 10 августа она четко дала понять, что использование "Моего сердца будет биться вечно" на мероприятии в Монтане было несанкционированным, и выразила намерение предотвратить подобные случаи в будущем.

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