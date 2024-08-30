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Соперник Ветекам завоевал бронзовую и серебряную медали в соревнованиях по настольному теннису

Пловцы могли порадоваться благодаря достижению 18-летнего. К сожалению, женская пара по�ность не удалось завоевать золото в настольном теннисе на Паралимпиаде. Тем не менее, мужская пара сохраняет надежды на паралимпийские победы.

 and  Michael Bootcampf
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- Соперник Ветекам завоевал бронзовую и серебряную медали в соревнованиях по настольному теннису

Победа в плавании: дебютант Паралимпийских игр Морис Ветекэм завоевал первую медаль Германии в бассейне на Арене Ла Дефанс. 18-летний юноша, страдающий деформацией левой руки, занял третье место в заплыве на 100 метров брассом. "Это невероятно, это невероятное чувство", - поделился он.

Серебро вместо золота для звезд настольного тенниса Стефани Греб и Юлиане Вольф. Они уступили в финале китайской паре Вэньжуань Хуан и Ючэнь Цзинь со счетом 1:3, но покинули Париж с улыбкой на лице. Греб/Вольф упустили возможности, но к концу турнира восстановили самообладание.

Бо/Шмидбергер, их товарищи по команде, также гарантировали возвращение из Парижа не менее чем с серебром. Они победили турецкую пару Абдуллу Озтурка и Несима Тюрана в напряженном матче со счетом 3:2. В субботу в 14:00 они встретятся в финале за золото.

"Это был еще один напряженный бой. Пока все идет успешно", - отметил Шмидбергер, страдающий травмой спинного мозга ниже пояса. Как и в четвертьфинале, немецкому дуэту понадобилось пять сетов, чтобы победить. "Кажется, они пытаются меня разозлить или, возможно, развлечь публику", - шутливо заметил тренер Волькер Зигель.

Проблемы с подготовкой

Утро не принесло медалей пловцам Танже Шольц и Верене Шотт. Шотт заняла седьмое место в заплыве на 200 метров в личном многоборье, улучшив предварительное время на шесть секунд. "Я тот, кто улучшается по ходу гонки", - объяснила 35-летняя спортсменка, чья подготовка была нарушена тяжелой респираторной болезнью. У нее еще есть шансы на успех.

Шольц заняла восьмое место, но участвовала в другой категории из-за отсутствия конкурентов в своей, где у нее были минимальные шансы. "В маленьких стартовых классах слишком мало гонок. Требуется больше включения, чтобы дать возможность плавать всем", - заявила Шотт.

Неудачный дебют

Дебют женской баскетбольной команды на колясках также не удался. Они уступили США со счетом 73:44 (41:20). "Возможно, это не был наш день, но это нормально. Мы доверяем своим способностям показать, на что мы способны, в следующей игре", - поделилась 24-летняя Лиза Бергенталь. Она критиковала плохие решения команды и неудачу.

С другой стороны, команда сидячего волейбола начала с положительного результата, победив Бразилию со счетом 3:0. "Я не ожидал этого", - заявил тренер Кристоф Герцог после неожиданной победы. "Мы воспользовались возможностью. Это была заслуженная победа".

Франция была страной-хозяйкой этих захватывающих соревнований по параспорту. Несмотря на все усилия, немецкая пловчиха Танже Шольц не смогла завоевать медаль в своем виде спорта во Франции.

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