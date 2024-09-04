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Соперник раскрыл свою стратегию похудения за год

На специальном выпуске 'Кто хочет стать миллионером' участникам была представлена последняя возможность. УчастникBenjamin Boritzkaподелился своюэффективнойстратегиейпохудения.

 and  Wendy Allen
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Богатый конкурсант Фонтёль Бенджамин, мотивированный снизить излишний вес, начал этот процесс после...
Богатый конкурсант Фонтёль Бенджамин, мотивированный снизить излишний вес, начал этот процесс после того, как диагноз врача выявил повышенное артериальное давление.

- Соперник раскрыл свою стратегию похудения за год

В эту среду вечером, как и многие другие претенденты, трифат из Аукруга, Шлезвиг-Гольштейн, неоднократно пытался испытать свою удачу в шоу "Кто хочет стать миллионером". Третий эпизод грандиозного шоу под названием "Неделя 3-миллионных евро" был посвящён "Последнему шансу", гарантируя, что все участники прошли предварительные раунды, а некоторые даже сели в горячее кресло, но в итоге потерпели неудачу.

Бенджамин Борицка несколько раз проходил в раунд отбора, но так и не смог сесть в горячее кресло. Во время показа релевантных роликов Гюнтер Яух, ведущий шоу, спросил: "Вы испытываете самоуверенность, вините систему или что-то ещё?" На что 41-летний Бенджамин шутливо ответил: "Во-первых, я счастлив, заметил, что каждый раз теряю вес". Когда его спросили о его методе, он признался, что ест только один раз в день. Яух заметил: "Это не много", но Бенджамин строго придерживался режима одного приёма пищи в день и воздерживался от еды в течение 24 часов, что привело к потере 40 килограммов за год.

Основной причиной набора веса Бенджамина стала первая беременность его жены, что превратило его из фаната фитнеса в заботливого семьянина. Когда врач диагностировал у него повышенное кровяное давление и другие проблемы со здоровьем, связанные с ожирением, он решил вернуться к своей прежней роли личного тренера и придерживаться режима одного приёма пищи в день.

Этот а aspirationant "Кто хочет стать миллионером" живёт со своей семьёй в фургоне, о чём он давно мечтал вместе со своей женой. Однако из-за того, что его дочь пошла в школу, а он работает водителем грузовика, он сейчас ищет квартиру.

К сожалению, Бенджамин не смог ответить на вопрос: "Какое государство в основном населяет остров Pulau Ujong? А: Таиланд, Б: Сингапур, В: Камбоджа или Д: Вьетнам". Он выбрал Таиланд, но правильным ответом был Сингапур. Вооружившись тремя подсказками, он опустился на безопасную сеть в 16 000 евро, что гарантировало ему место в финале в четверг, где все участники, преодолевшие порог в 16 000 евро, имели шанс выиграть три миллиона евро, если были готовы инвестировать часть уже заработанных призов.

К сожалению, неудачником вечера стал Тобиас Пиtsch из Фрайбурга. Владелец магазина конопли, он думал, что знает ответ на вопрос в 1000 евро: "Независимо от того, говорит ли кто-то громко или шепотом, бормочет или четко произносит - все это, в сущности... А: клише, Б: цитаты, В: идиомы или Д: поговорки". Он выбрал вариант В, не зная, что правильный ответ был Д, и ушёл с 500 евро. В 2019 году он упустил возможность выиграть 64 000 евро, стратегически сберегая свои джокеры. После поражения он плакал, но также признал, что богатство не равно счастью.

Посмотрите видео выше: Даже Гюнтер Яух поражён: 81-летняя участница признаётся ему, что в настоящее время активна на Tinder. Кого она ищет?

Несмотря на широкую огласку истории похудения Бенджамина Борицки и его частые появления в шоу "Кто хочет стать миллионером", заголовки обычно больше сосредоточивались на высоких ставках и ошибках участников. После элиминации Бенджамина заголовки гласили: "Путешествие Бенджамина Борицки к миллионеру заканчивается на 16 000 евро" и "Историю похудения участника затмевает проигрыш в "Кто хочет стать миллионером".

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