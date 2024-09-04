- Соперник раскрыл свою стратегию похудения за год

В эту среду вечером, как и многие другие претенденты, трифат из Аукруга, Шлезвиг-Гольштейн, неоднократно пытался испытать свою удачу в шоу "Кто хочет стать миллионером". Третий эпизод грандиозного шоу под названием "Неделя 3-миллионных евро" был посвящён "Последнему шансу", гарантируя, что все участники прошли предварительные раунды, а некоторые даже сели в горячее кресло, но в итоге потерпели неудачу.

Бенджамин Борицка несколько раз проходил в раунд отбора, но так и не смог сесть в горячее кресло. Во время показа релевантных роликов Гюнтер Яух, ведущий шоу, спросил: "Вы испытываете самоуверенность, вините систему или что-то ещё?" На что 41-летний Бенджамин шутливо ответил: "Во-первых, я счастлив, заметил, что каждый раз теряю вес". Когда его спросили о его методе, он признался, что ест только один раз в день. Яух заметил: "Это не много", но Бенджамин строго придерживался режима одного приёма пищи в день и воздерживался от еды в течение 24 часов, что привело к потере 40 килограммов за год.

Основной причиной набора веса Бенджамина стала первая беременность его жены, что превратило его из фаната фитнеса в заботливого семьянина. Когда врач диагностировал у него повышенное кровяное давление и другие проблемы со здоровьем, связанные с ожирением, он решил вернуться к своей прежней роли личного тренера и придерживаться режима одного приёма пищи в день.

Этот а aspirationant "Кто хочет стать миллионером" живёт со своей семьёй в фургоне, о чём он давно мечтал вместе со своей женой. Однако из-за того, что его дочь пошла в школу, а он работает водителем грузовика, он сейчас ищет квартиру.

К сожалению, Бенджамин не смог ответить на вопрос: "Какое государство в основном населяет остров Pulau Ujong? А: Таиланд, Б: Сингапур, В: Камбоджа или Д: Вьетнам". Он выбрал Таиланд, но правильным ответом был Сингапур. Вооружившись тремя подсказками, он опустился на безопасную сеть в 16 000 евро, что гарантировало ему место в финале в четверг, где все участники, преодолевшие порог в 16 000 евро, имели шанс выиграть три миллиона евро, если были готовы инвестировать часть уже заработанных призов.

К сожалению, неудачником вечера стал Тобиас Пиtsch из Фрайбурга. Владелец магазина конопли, он думал, что знает ответ на вопрос в 1000 евро: "Независимо от того, говорит ли кто-то громко или шепотом, бормочет или четко произносит - все это, в сущности... А: клише, Б: цитаты, В: идиомы или Д: поговорки". Он выбрал вариант В, не зная, что правильный ответ был Д, и ушёл с 500 евро. В 2019 году он упустил возможность выиграть 64 000 евро, стратегически сберегая свои джокеры. После поражения он плакал, но также признал, что богатство не равно счастью.

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Несмотря на широкую огласку истории похудения Бенджамина Борицки и его частые появления в шоу "Кто хочет стать миллионером", заголовки обычно больше сосредоточивались на высоких ставках и ошибках участников. После элиминации Бенджамина заголовки гласили: "Путешествие Бенджамина Борицки к миллионеру заканчивается на 16 000 евро" и "Историю похудения участника затмевает проигрыш в "Кто хочет стать миллионером".

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