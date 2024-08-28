- Соперник Кубка Америки: Дэвид против четырех гигантов

Конкурс за самый желанный в мире парусный трофей стартует. Начало запланировано на четверг, когда пять команд отправятся из Барселоны, чтобы определить, кто будет противостоять действующим чемпионам Новой Зеландии в 37-м Кубке Америки - старейшем парусном соревновании в мире.

На этот раз действующие чемпионы примут участие в ранних этапах раунда вызова, известного как Кубок Луи Виттона, без накопления очков. Это соглашение было достигнуто между новозеландцами и претендентами, учитывая, что в этом раунде Кубка каждой команде разрешено иметь только один продвинутый AC75. Без этого соглашения новозеландцы не смогли бы провести сравнительные испытания с равным судном до начала финалов Кубка, что состоится через шесть недель.

Инвестиции превышают 100 миллионов евро

Пять претендентов на вызов включают команду Ineos Britannia, возглавляемую четырехкратным олимпийским чемпионом сэром Беном Эйнсли, итальянскую команду Luna Rossa Prada Pirelli Патрицио Бертелли, американскую команду NYYC American Magic, швейцарскую команду Alinghi Red Bull Racing, созданную Эрнесто Бертарелли, и французскую команду Orient Express Racing.

"Orient Express" противостоит гигантам, и немецко-французский лидер команды Стефан Кандлер и со-директор Бруно Дюбуа испытывают финансовые трудности. Сильные претендентские команды работают с бюджетами, превышающими 100 миллионов евро. Кандлер заявляет: "У нас, вероятно, вдвое меньше бюджета, чем у новозеландцев, и втрое меньше, чем у других".

Несмотря на бюджетный дефицит, Кандлер полон оптимизма. 54-летний уроженец Мюнхена является движущей силой этой поздно начавшейся кампании. Французы воспользовались необычным правилом Кубка, купив завершенный пакет конструкции у новозеландцев и самостоятельно улучшив свой корабль.

Тем не менее, в последней предварительной регате "Orient Express" не смог превзойти шестое и последнее место. Несмотря на это, Кандлер остается оптимистичным в преддверии четвергового старта: "Предварительная регата дала прекрасную возможность команде Orient Express Racing улучшить свои навыки. Мы видели, что все команды сузили разрыв между собой больше, чем когда-либо прежде".

Любители парусного спорта с нетерпением ждут начала соревнований, когда пять команд отправятся в Барселону для участия в Кубке Луи Виттона. Несмотря на финансовые трудности, немецко-французская команда "Orient Express" остается оптимистичной, сделав улучшения в своих навыках парусного спорта во время предварительной регаты.

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