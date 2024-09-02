- Соперник Джоуи Честнат поглощает 83 хот-дога за 10 минут.

В ожесточенном поединке двух легенд по поеданию хот-догов американец Джоуи Честнут превзошел свой собственный мировой рекорд. 40-летний Честнут за 10 минут съел 83 сосиски в тесте, побив свой предыдущий рекорд в 76. В то же время его японский соперник, Такеру Kobayashi (46), также улучшил свой личный результат, но смог съесть только 66 хот-догов во время соревнования в Лас-Вегасе.

Это была их первая встреча за 15 лет. Соревнование под названием "Незавершенный спор" транслировалось в прямом эфире на Netflix в понедельник, где участники запихивали хот-доги и булочки в рот обеими руками, запивая водой. Зрители активно поддерживали дуэт, демонстрирующего свои впечатляющие навыки.

Честнут унес домой трофей и приз в $100,000. Он признался, что стремился съесть 80 хот-догов в течение многих лет, и присутствие Kobayashi мотивировало его показать наилучший результат.

Весящий 100 кг Честнут значительно тяжелее своего соперника весом 71 кг (Кобаяси). Их последняя встреча состоялась в 2009 году, когда Честнут победил с результатом в 68 хот-догов.

Кобаяси, пионер в competitive eating, выиграл престижный "Конкурс по поеданию хот-догов Nathan's Famous" в Нью-Йорке 4 июля шесть раз подряд с 2001 года. Однако в 2010 году он был запрещен участвовать в событии из-за разногласий по контракту.

Честнут впервые завоевал титул "Nathan's Famous" в 2007 году и с тех пор удерживал его в общей сложности 16 раз. В прошлом июле так называемый "Челюсти" был дисквалифицирован из-за спонсорского соглашения с компанией Impossible Foods. В его отсутствие американец Патрик Бертолетти завоевал свой первый титул с результатом в 58 хот-догов.

Наличие Кобаяси подстегнуло интерес Честнута к преодолению отметки в 80 хот-догов. Несмотря на прошлые успехи Кобаяси, такие как шесть подряд побед на "Конкурсе по поеданию хот-догов Nathan's Famous", он не смог сравниться с результатом Честнута в этом последнем соревновании.

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