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ПанорамаНовостиУбийство и непредумышленное убийство

Сообщитель обвиняет Кристиана Б. в расследовании Мэдди.

 and  Viktoriya Miller
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Б. Обвиняется в многочисленных преступлениях.
Б. Обвиняется в многочисленных преступлениях.

Сообщитель обвиняет Кристиана Б. в расследовании Мэдди.

В ходе судебного процесса по обвинению в изнасиловании и жестоком обращении, а также по обвинению в других преступлениях, в том числе в похищении, Кристиан Б., ранее связанный с делом Мадлен, вел беседы со своим бывшим сокамерником на разные темы во время отбывания наказания. По словам бывшего сокамерника, который дал показания в Региональном суде Брауншвейга, Кристиан Б. спрашивал, можно ли поджечь дом, на что 50-летний мужчина ответил утвердительно.

Сперва свидетель испытывал трудности с воспоминанием подробностей, но после напоминания ключевых фраз он поделился более интимными сведениями, которые, казалось, были связаны с делом Мадлен. После обеда он рассказал о различных аспектах, которые, по его мнению, были связаны с делом Мадлен.

Во время бесед в тюрьме Кристиан Б. рассказывал о взломе роскошного дома в Португалии. Он утверждал, что проник на территорию через окно, но не нашел денег, зато взял ребенка, как заявил свидетель.

Преступное прошлое подсудимого

Позже Кристиан Б. спрашивал свидетеля, могут ли собаки находить кости, и румынский мужчина дал свой ответ, который вызвал споры в зале суда. Он повторил, что просто передал слова Кристиана Б., оставив правдивость этих слов на усмотрение других.

Двое также говорили о поддельных документах, и Кристиан Б. спрашивал, может ли один волосок уличить человека. Кроме того, немецкий сексуальный преступник, 47-летний мужчина с длительным криминальным прошлым, рассказывал о нескольких изнасилованиях, которые, по его словам, он совершил tanto в Германии, как и в Португалии.

Кристиан Б. является главным подозреваемым в серии изнасилований и сексуальных домогательств, совершенных в Португалии между 2000 и 2017 годами. В настоящее время он находится под следствием по трем обвинениям в изнасиловании и двум случаям сексуального насилия над детьми.

Однако судебный процесс привлек широкое внимание из-за спорных утверждений, связывающих подсудимого с исчезновением трехлетней Мадлен Макканн, пропавшей без вести из португальского курорта во время семейного отпуска в 2007 году. Само дело Мадлен не рассматривается в ходе текущего процесса, сохраняя презумпцию невиновности.

Во время этих бесед Кристиан Б. выражал интерес к убийству и доведению до самоубийства, упоминая возможность использования огня для совершения преступления. Подсудимый также спрашивал, может ли один волосок использоваться в качестве улики в деле об убийстве.

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