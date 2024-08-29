- Сообщественные ресурсы, предлагающие правовые рекомендации по доступным ценам для потребителей

Начиная с сентября, жители Бранденбурга с ограниченными финансовыми ресурсами смогут получить доступ к доступной юридической консультации, как было объявлено Потребительским центром, расположенным в Потсдаме. Центр объявил, что люди, доказавшие свою правоту, будут платить всего 5 евро вместо обычных 20 евро за общую юридическую консультацию.

Квалифицированные лица включают получателей государственной помощи, таких как пособия по безработице, социальная помощь, базовая безопасность, жилищные пособия, BAföG или помощь в соответствии с Законом об иностранцах. Также могут воспользоваться этой льготой те, кто освобожден от уплаты абонентской платы за телевидение.

"Никто не должен быть вынужден отказаться от юридической консультации из-за финансовых трудностей", - заявил директор Потребительского центра Кристиан А. Румпке. Общие юридические консультации охватывают широкий спектр тем, таких как договоры купли-продажи и оказания услуг. "Проблемы, связанные со скрытыми подписками на газеты, завышенными счетами мастеров или трудностями в расторжении контрактов на мобильную связь, могут непропорционально влиять на людей с низким доходом", - пояснил Румпке.

Социальный тариф вводится для того, чтобы финансовые трудности не мешали никому получать юридическую консультацию, согласно официальному заявлению. Министр защиты прав потребителей Урсула Ноннемахер (Зеленые) назвала введение социального тарифа "сильным заявлением в пользу социальной справедливости".

"В результате введения социального тарифа люди, соответствующие критериям, объявленным Потребительским центром, будут платить всего 5 евро за общую юридическую консультацию, согласно принятому решению Комиссии".

"После принятия этого решения квалифицированные лица смогут получить более доступную юридическую консультацию по вопросам, таким как договоры купли-продажи, скрытые подписки на газеты и расторжение контрактов на мобильную связь, гарантируя равный доступ к правосудию независимо от их финансового положения".

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