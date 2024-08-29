Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает следующее решение:

Сообщественные ресурсы, предлагающие правовые рекомендации по доступным ценам для потребителей

Индивидуальные хозяйства с ограниченными возможностями нередко испытывают бессилие в правовых проблемах, но теперь могут получить консультации по сниженным ценам от центра защиты потребителей.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Доступна доступная правовая консультация для финансовоограниченных лиц с сентября через Ассоциацию...
Доступна доступная правовая консультация для финансовоограниченных лиц с сентября через Ассоциацию потребителей Бранденбурга.

- Сообщественные ресурсы, предлагающие правовые рекомендации по доступным ценам для потребителей

Начиная с сентября, жители Бранденбурга с ограниченными финансовыми ресурсами смогут получить доступ к доступной юридической консультации, как было объявлено Потребительским центром, расположенным в Потсдаме. Центр объявил, что люди, доказавшие свою правоту, будут платить всего 5 евро вместо обычных 20 евро за общую юридическую консультацию.

Квалифицированные лица включают получателей государственной помощи, таких как пособия по безработице, социальная помощь, базовая безопасность, жилищные пособия, BAföG или помощь в соответствии с Законом об иностранцах. Также могут воспользоваться этой льготой те, кто освобожден от уплаты абонентской платы за телевидение.

"Никто не должен быть вынужден отказаться от юридической консультации из-за финансовых трудностей", - заявил директор Потребительского центра Кристиан А. Румпке. Общие юридические консультации охватывают широкий спектр тем, таких как договоры купли-продажи и оказания услуг. "Проблемы, связанные со скрытыми подписками на газеты, завышенными счетами мастеров или трудностями в расторжении контрактов на мобильную связь, могут непропорционально влиять на людей с низким доходом", - пояснил Румпке.

Социальный тариф вводится для того, чтобы финансовые трудности не мешали никому получать юридическую консультацию, согласно официальному заявлению. Министр защиты прав потребителей Урсула Ноннемахер (Зеленые) назвала введение социального тарифа "сильным заявлением в пользу социальной справедливости".

"В результате введения социального тарифа люди, соответствующие критериям, объявленным Потребительским центром, будут платить всего 5 евро за общую юридическую консультацию, согласно принятому решению Комиссии".

"После принятия этого решения квалифицированные лица смогут получить более доступную юридическую консультацию по вопросам, таким как договоры купли-продажи, скрытые подписки на газеты и расторжение контрактов на мобильную связь, гарантируя равный доступ к правосудию независимо от их финансового положения".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.
Федеральные земли Германии

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.

Возможные изменения в персонале могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета Thyssenkrupp Stahl. После заседания председатель наблюдательного совета, Габриэль, выразил желание провести пресс-конференцию в кратчайшие сроки.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси
Федеральные земли Германии

Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

При выполнении обгонного маневра скорая помощь врезается в такси. Один из пассажиров получает serious（тяжкие） травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.
Федеральные земли Германии

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Препятствие для достижения 5% сохраняется в Тюрингии
Федеральные земли Германии

Судебная власть поддерживает: минимальный порог 5% остается неизменным

Пропадают трудности, когда партии пытаются закрепить за собой места в Ландтаге в Тюрингии, и эти барьеры не преодолены перед грядущими выборами.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.
Федеральные земли Германии

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.

Возможные изменения в персонале могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета Thyssenkrupp Stahl. После заседания председатель наблюдательного совета, Габриэль, выразил желание провести пресс-конференцию в кратчайшие сроки.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.
Общество

Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.

В фильме под названием 'Мари', Анджелина Джоли предстает в образе всемирно известной оперной певицы Марии Каллас. На обсуждении в Венеции она погружается в свою связь с оперой, объясняет свою связь с Каллас и непринужденно приводит примечательное Umbau.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси
Федеральные земли Германии

Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

При выполнении обгонного маневра скорая помощь врезается в такси. Один из пассажиров получает serious（тяжкие） травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.
Федеральные земли Германии

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно