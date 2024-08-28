- Сообщается, что Сапсан и Хрим-2 участвуют в разработке последнего проекта Киева по баллистической ракете.

Президент Украины Зеленский объявил 28 августа, что страна успешно испытала свой первый локально произведенный баллистический missile. Он не предоставил дополнительных подробностей. Хотя Зеленский не был ясен, Украина ранее имела баллистические missile в своем распоряжении. "Новый" может относиться к дальности или боевой нагрузке.

Дальность полета до 1000 километров

Киев ведет свою стратегическую воздушную контрнаступательную операцию против России. Цели включают склады топлива, нефтеперерабатывающие заводы и аэропорты. Политические цели, такие как Москва, также являются приоритетом. Эти операции проводились с помощью беспилотников, приводимых в движение легкими самолетами, которые имеют значительный радиус действия, но уязвимы для поражения наземными командами, вооруженными пулеметами. Их успехи обусловлены обширной территорией России и многочисленными потенциальными целями. Воздушная контрнаступательная операция Киева получит уникальные возможности с domestically produced баллистическими missile, имеющими дальность до 700 или даже 1000 километров и боевую нагрузку около 500 килограммов.**

Украинские беспилотники могут достигать своих целей незамеченными. Однако они также могут быть перехвачены наземными патрулями, вооруженными пулеметами. Для противодействия баллистическим missile необходима сложная система ПВО. Более того, время реакции значительно короче. Медленные беспилотники могут атаковать только неподвижные цели.**

Киевская версия ракеты "Искандер"

В сущности, киевская ракета будет эквивалентом российских ракет "Искандер". Они также могут бороться с самолетами или ракетными установками, если они временно прекратят огонь. Кроме того, такие ракеты могут поражать цели в глубине территории России и на переднем крае. Из-за их большого радиуса действия ракетные установки не нужно перемещать для атаки в любом месте на переднем крае.**

Это было продемонстрировано Russians в районе Курска после 8 августа. Там их ослабленные силы были застигнуты врасплох украинцами, но русские все же смогли нанести значительный ущерб в этом районе. Им понадобились разведывательные беспилотники, чтобы назначить цели для своих ракет "Искандер".**

Долгосрочное развитие ракеты

Зеленский не предоставил дополнительной информации. Однако предполагается, что это усовершенствованная версия системы "Сапсан" (Wanderfalke), разработанной в Украине, или "Грім-2" (Гром). "Грім-2" - тактическая ракета малой дальности с дальностью 280 километров, разработанная для экспорта с ограниченной дальностью, чтобы соответствовать международным соглашениям.

Изначальная версия, система "Сапсан", была разработана с дальностью 500 километров. Разработка началась в 2006 году, до tensions с Russia. Она была предназначена для замены устаревшей советской системы "Точка-У", которая имела дальность всего 120 километров и dépendait от российских компонентов.**

Украина всегда имела необходимые знания для производства ракет. Конструкторское бюро "Південне", которое разрабатывало спутники и межконтинентальные ракеты в советское время под названием OKB-586, было ответственно за это. Разработка и производство оружия были затруднены финансовыми ограничениями. Еще одна попытка была предпринята после 2014/15 года. В 2021 году был заказан испытательный комплекс, и якобы в июне 2023 года были утверждены средства для завершения программы. Кажется, это произошло.**

Объявление президента Зеленского не имеет большого значения. Неясно, какой радиус имеет ракета. Украинские источники упоминали 1000 километров в 2023 году. Вероятно, на данный момент созданы только отдельные прототипы. Неизвестно, насколько далеко продвинулись планы по промышленному производству и наличие грузовика для транспортировки ракеты. Разработка собственных дальнобойных вооружений освобождает Киев от зависимости от своих партнеров.

Однако ракета системы с таким радиусом не является недорогим оружием, как небольшие беспилотники, которые можно построить в гаражных мастерских, где все компоненты можно приобрести на global market, а раму нужно только 3D-печатать. Это большая задача - произвести баллистическую ракету с дальностью 700 или 1000 километров в Украине под угрозой России. Киев мог бы децентрализовать производство и сборку отдельных модулей и перевозить окончательную сборку в безопасное место, такое как старая шахта или туннель.

Поэтому массовое производство таких ракет займет некоторое время. Но если им удастся наладить конвейер, возможности Киева в войне 2025 года значительно расширятся. Эти ракеты угрожают российским авиабазам и заводам по производству оружия. Или даже пусковым установкам ракет "Искандер". Кроме того, Москве придется разрабатывать подходящую систему ПВО для крупных городов страны.

Не стоит ждать чудес. В конце концов, Киев разрабатывает оружие, которое Россия уже давно имеет в больших количествах.

Воздушные бои станут более интенсивными и смертоносными

Не только Киев, но и Россия увеличивают производство вооружений. Надежда на то, что Россия исчерпает запасы умных weapon, не оправдалась. Поэтому воздушные бои становятся все более интенсивными год от года. Ни Россия, ни Украина пока не смогли создать недорогую ракету, как в случае с беспилотниками.

Удлиненная ракета, как правило, сложнее, чем беспилотник, приводимый в движение более совершенным мопедным двигателем. Такое творение не за гранью возможного. В 2011 году датские энтузиасты-любители запустили девятиметровую, 1,6-тонную ракету, в основном состоящую из компонентов хозяйственного магазина. Хотя их конструкция нуждалась в доработке, стоимость каждой единицы составляла всего 50 000 евро. В этом сценарии традиционный концепт тяжелой ракеты мог бы быть возрожден. В этом случае простой, массово производимый двигатель, похожий на трубу, собирается в большую ракету.

Источники: War Zone, Defence 24, Politico, BNE, Welt

Успешное создание и развертывание Киевом баллистических ракет отечественного производства могут потенциально переломить ход конфликта с Россией, так как эти ракеты имеют дальность, достаточную для поражения ключевых стратегических целей на территории России, таких как авиабазы и заводы по производству вооружений. Возможности региона Курск были продемонстрированы, когда ослабленные российские силы были застигнуты врасплох и вступили в бой с украинскими силами, что подчеркивает потенциальное влияние этих дальнобойных ракет.

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