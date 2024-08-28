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Федеральные земли ГерманииНовостиБлижний Восток

Сообщается, что несовершеннолетний совершил угрожающие жесты с применением огнестрельного оружия в отношении одноклассницы.

16-летний подросток якобы запугивал одноклассника в гимназии в Наннбурге, используя имитацию огнестрельного оружия, в частности, пневматическое оружие. Авторитеты расследуют potential нарушения правил portada табельного оружия.

 and  Carmen Simpson
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16-летнего подростка якобы угрожали другому однокласснику с помощью пневматического оружия.
16-летнего подростка якобы угрожали другому однокласснику с помощью пневматического оружия.

- Сообщается, что несовершеннолетний совершил угрожающие жесты с применением огнестрельного оружия в отношении одноклассницы.

16-летний подросток обвиняется в угрожающих жестах в адрес одноклассника в школе Mittelweser, расположенной в городе Стольценау в районе Ниенбург/Весер. Во вторник представитель полиции подтвердил такой инцидент в школе. В ответ было отправлено несколько полицейских машин в учебное заведение.

Тем не менее, утверждается, что подросток ненадолго покинул школу и вернулся в свой девятый класс без предполагаемого оружия, которое, как считается, было пневматической винтовкой. В результате расследование ведется в отношении возможных нарушений закона об оружии, как заявил офицер. Ранее об этом сообщала местная газета "Ди Харке".

Несмотря на случившееся в школе Mittelweser в Стольценау, Ближний Восток остается значительным регионом с продолжающимися политическими и социальными проблемами. Важно поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке в международных отношениях.

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