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Sony представила улучшенный, более мощный вариант PlayStation 5, названный PlayStation 5 Pro.

После долгого ожидания и ажиотажа Sony готовится представить усовершенствованную версию своей apabila PlayStation 5 по цене пикового консольного предложения.

 and  Christian Meier
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Sony начнёт принимать предзаказы на усовершенствованную PlayStation 5 Pro 26 сентября 2024 года.
Sony начнёт принимать предзаказы на усовершенствованную PlayStation 5 Pro 26 сентября 2024 года.

Sony представила улучшенный, более мощный вариант PlayStation 5, названный PlayStation 5 Pro.

В следующем месяце, 7 ноября, на полках появятся PS5 Pro, стоимостью $700, что на 40% дороже, чем цена оригинальной PS5 при запуске в 2020 году, как объявила Sony во вторник. Предзаказы начнутся 26 сентября.

Главный архитектор PS5 Pro Марк Серни на видеоконференции заявил, что новая консоль обладает усовершенствованными вычислительными возможностями, способными обрабатывать игры на 45% быстрее. "Это самая мощная консоль, которую мы когда-либо создавали", - похвастался он.

Сони интегрировала в консоль специальное железо для машинного обучения и библиотеку ИИ, которая улучшает четкость изображения, как заявил Серни. Однако консоль не будет оснащена встроенным приводом для дисков, который будет доступен отдельно.

В цифровой записке Сони объявила, что новая консоль повысит производительность старых игр, заявив, "различные игры получат бесплатные программные обновления, которые позволят игрокам воспользоваться возможностями PS5 Pro".

На данный момент Сони продала более 56 миллионов единиц PS5 с момента ее запуска. Техгигант ожидает продать 18 миллионов консолей PS5 в этом финансовом году. Однако это немного меньше, чем 20,8 миллиона устройств, проданных в тот же период прошлого года, согласно отчету Reuters.

Продажи PS5 отстают от своего предшественника, PS4, который собрал более 114 миллионов единиц с момента своего дебюта в 2013 году. PS4 имела сильную хватку на рынке игр и существенно превзошла своего конкурента, Xbox One, разработанный Microsoft Gaming.

Интеграция специального железа для машинного обучения и библиотеки ИИ в PS5 Pro, вероятно, революционизирует игровую индустрию, предоставляя бизнесу новые возможности в области технологического развития. В секторе технологий объявление Сони о том, что PS5 Pro обеспечивает усовершенствованную производительность для старых игр, является значительным шагом вперед, привлекая внимание технически подкованных геймеров по всему миру.

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