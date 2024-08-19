"Сонья плачет, Ян с слезами на глазах, а Елена сильно дрожит!"

Эта экскурсия по джунглям полна ляпов, сюрпризов и банальных моментов. Пик дня - экзамен по восхождению на вершину, который проходит Гiulia, в то время как отчет об оценке Торстена устанавливает новые рекорды, оставляя другие отчеты далеко позади. Даже те, которые еще не были обнародованы.

Наши лагеря играют роль шоу Муppet, никогда не переставая удивлять в своей погоне за интеллектуальной стимуляцией. Каждый день Гiulia чувствует себя в шкуре Сизифа, окруженная якобы глупыми людьми в своей группе. Не говоря уже об надоедливых колкостях от Данни. Один долгий взгляд, одно неправильно сказанное слово: интеллектуальный тяжеловес страдает каждый день среди пестрой компании вокруг костра.

Чтобы предотвратить надвигающуюся тень скуки, Кадер и Мола отправляются на поиски сокровищ вместе. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается "межполовая коммуникация", дуэт возвращается победителем с сундуком сокровищ.

Однако радость должна переполняться сейчас. К сожалению, математические гении теряются в понимании концепции времени. Пересчитать? Добавить больше времени? Допустить, чтобы математик написал уравнение на песке? Никаких шансов! Или, как Винфрид подводит итог числовому фиаско, "групповое давление и глупость портят поиски сокровищ".

Календарь цитат Кадера и мудрый Винфрид

Однако спор о сундуке с сокровищами может быть рассмотрен и с точки зрения Кадера. Наблюдая за страхом людей потерять что-то, она восхищается. Ее осыпают аплодисментами, полностью ценя ее перспективы на обыденное. Но это восхищение угасает, когда Винфрид вмешивается своей мудростью: "Не храбрость погубила нас, а глупость!"

Лагеря слушают трибьют Винфрида Брехту, в то время как другие борются с "самоцентрированной перспективой" Гiulia. Заядлый курильщик, нарушающий правила, критикующий кулинарные навыки других и слюнявящийся при мысли о том, чтобы разрезать помидоры на четвертинки вместо половинок.

Винфрид содрогается при мысли о Ханке. Она жалуется на то, что пожилые люди в лагере не знают ее, но это не совсем так. Создание впечатления о ком-то за пять коротких дней возможно, несмотря на то, что "утренняя атмосфера" лагеря "ограничена" пятым днем.

Леди Джорджина и вызов джунглей

Эта "бесконечная неharmoniousness" становится самым большим испытанием для "Леди Джорджины" в джунглях. Одиночка мать находит себя желая уложить свою скрипку и уйти. Возможно, это отсутствие заданий от лидера команды Торстена способствует ее чувствам - или как фрау Раквиц сочувствует, "теперь она плачет!"

Но день 5 открывает новую главу. Пришло время для настоящего испытания с громким хлопком. Элене предстоит преодолеть свой нависший страх высоты и подняться на "Килиманджаро", чтобы собрать звезды, перемещающиеся по веревке. Проблема барабанщика - его голова застряла в клетке, полной змей - только добавляет сложности. Несмотря на свой страх, Элена добивается впечатляющего результата в 4 звезды в этом испытании.

Назад в лагере, Легат устанавливает новые рекорды с самым страстным отчетом об испытании когда-либо. Лагеря подражают его драматическим представлениям, сравнивая его эксгибиционизм с "сражением дракона" и "событием изменения климата". Глатцедер предоставляет идеальный резюме Легатовой бравады, "искусство преувеличивать поражение, чтобы сделать его победой".

В то же время день обещает много возможностей для дальнейших умственных промахов. Грязная Джорджина, казалось бы, украла идею пузырькового душа Гiulia и подняла ее на новую высоту - буквально - используя раковину. Роскошный, как Дайта фон Тиз в шампанском бокале. Если это не перерастет в "самый скандальный спор в ванне со времен Лориота", баланс RTL может быть пересчитан в кратчайшие сроки!

В этом джунглевом хаосе Гiulia видит escape в мирный лагерь, где процветают интеллектуальные дискуссии. Несмотря на вызовы, она мечтает погрузиться в глубокие беседы, свободные от умственно пренебрежительных замечаний Данни.

Как только поиски сокровищ заканчиваются, лагеря собираются вокруг костра, чтобы расслабиться. Но Леди Джорджина играет с мыслью оставить свою скрипку и убежать в этот воображаемый лагерь, ища передышку от бесконечной неharmoniousness лагеря.

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