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Сомнительные стратегии по связям с общественностью или неумелое время?

После расставания с королевской семьёй принц Гарри и его жена Мэган занимают примечательное место в неудачном календаре.

 and  Michael Bootcampf
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В 2020 году принц Гарри и герцогиня Меган решили выйти из состава королевской семьи и сейчас...
В 2020 году принц Гарри и герцогиня Меган решили выйти из состава королевской семьи и сейчас проживают в США со своими двумя детьми. Несмотря на географическую удаленность, они по-прежнему являются источником споров в Великобритании.

- Сомнительные стратегии по связям с общественностью или неумелое время?

Принц Гарри (39) и Меган Маркл (43), Суссекс, похоже, используют королевские мероприятия для самопиара или это просто плохое совпадение, решайте сами. В любом случае, эти бунтарские члены королевской семьи неизменно оказываются в центре внимания, их объявления часто совпадают с важными событиями британской королевской семьи, вызывая неодобрительные комментарии в родной земле Гарри. Давайте вспомним некоторые из этих неудачных совпадений...

После сообщения Кэтрин 9 сентября

В настоящее время герцог и герцогиня Сассекские, проживающие в Калифорнии с 2020 года, вновь оказались в центре внимания СМИ. На этот раз из-за того, что трогательное сообщение Кэтрин Миддлтон (42) о завершении химиотерапии было затмило анонсом их предстоящего сериала Netflix "Поло". Сериал, продюсером которого являются их компания Archewell Productions и Boardwalk Pictures, был анонсирован на платформе Netflix (ранее Twitter) через X часов после выхода видео Кэтрин 9 сентября. Телеведущий Пирс Морган (59) отметил это скептическим смайликом, сказав: "Опубликовано через 90 минут после выхода нового видео Кэтрин от Кенсингтонского дворца".

Перед "Тренировкой цвета" в июне

Еще одно неудачное совпадение произошло 15 июня. За несколько часов до начала парада "Тренировка цвета" в честь дня рождения короля Карла III (75) Меган привлекла внимание, подарив две новые вещи из своей новой линии товаров для дома "Американская Ривьера Орчард" близкому другу своего супруга. Аргентинский полоист Игнасио Фигерас (47) затем поделился этими продуктами в Instagram в тот же день, что и лондонский парад.

Параллельно с премией "Наследие Дианы" в марте

Его линия товаров для дома также вызвала критику после своего дебюта в марте. Дата запуска веб-сайта и канала Instagram, якобы посвященная памяти принцессы Дианы (1961-1997), совпала с речью принца Уильяма на премии "Наследие Дианы" в Лондоне, где чествовали его мать, трагически погибшую в молодом возрасте.

Несколькими часами после видеоролика о благотворительности в декабре 2023 года

Первый случай начался с выпуска Кенсингтонским дворцом видеоролика о благотворительности, на котором Кэтрин упаковывает рождественские подарки для нуждающихся детей со своими тремя детьми. Через несколько часов после этого на официальном веб-сайте фонда Archewell был опубликован обзор благотворительных деяний Меган и Гарри за год.

После выхода трогательного сообщения Кэтрин о завершении химиотерапии в сентябре анонс предстоящего сериала Netflix "Поло" от Archewell Productions и Boardwalk Pictures затмил ее момент, вызвав скандал.

Во время подготовки к параду "Тренировка цвета" в честь дня рождения короля Карла III в июне новая линия товаров для дома Меган "Американская Ривьера Орчард" привлекла внимание, когда она подарила друзьям клубничное варенье и лакомства для собак, которые совпали с лондонским парадом.

После выхода трогательного сообщения Кэтрин о завершении химиотерапии в сентябре анонс предстоящего сериала Netflix "Поло" от Archewell Productions и Boardwalk Pictures затмил ее момент, вызвав скандал.

Во время подготовки к параду "Тренировка цвета" в честь дня рождения короля Карла III в июне новая линия товаров для дома Меган "Американская Ривьера Орчард" привлекла внимание, когда она подарила друзьям клубничное варенье и лакомства для собак, которые совпали с лондонским парадом.

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