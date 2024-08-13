- Солнечный свет привлекает людей к пляжам

Вторник был отмечен приятной погодой, которая привлекла как отдыхающих, так и местных жителей на пляжи. "Хотя не так многолюдно, как сардины в банке, но пляж хорошо посещаем", - сказала Катрин Юнг из туристической службы Грӧмитц. Она также упомянула, что проживание в районе было практически на 95% забронировано.

Подобная ситуация наблюдалась и на Северном море. Пляжи Санкт-ПETER-ОРДИНГ были полны как взрослых, так и маленьких купальщиков между пляжными корзинами и яркими пляжными хижинами, при температуре около 29 градусов. "Наши пляжи оживлены, и проживание в районе хорошо забронировано", - сказала Клаудия Ниссен из туристического центра Санкт-ПETER-ОРДИНГ.

Прогноз обещал еще один день приятной погоды, что побудило больше людей посетить пляжи. Несмотря на возросшую популярность, некоторые варианты проживания все еще имели ограниченную доступность.

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