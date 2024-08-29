- Солинген: советники выражают недовольство "расистскими псевдодебатами"

После предполагаемого исламистского нападения в Солingen многие призывают ужесточить депортации, но центр поддержки жертв Эзра считает такие призывы неэффективными. "Вместо того чтобы вести срочный диалог о необходимых мерах для эффективной борьбы с исламистским экстремизмом, происходит расистски окрашенная псевдодискуссия, которая еще больше стигматизирует беженцев", - заявил руководитель проекта Франц Цобель. Под этими обстоятельствами не так уж далеко до расистских нападений или даже беспорядков.

В Тюрингии консультационный центр задокументировал наибольшее количество случаев расистского насилия и угроз в отношении беженцев в 2023 году с тех пор, как начал фиксировать такие инциденты в 2011 году. В целом было зарегистрировано 176 правых угроз и актов насилия, что является вторым по величине числом с 2011 года.

Усиление страха после выборов в ланде

По словам Цобеля, наблюдается тревожный рост поддержки правых насильственных действий среди населения и высокий рейтинг одобрения Тюрингской АФД. "Мы обеспокоены дальнейшим эскалациям в этом году, которая может достичь новых высот после выборов в ланде. Все больше людей в Тюрингии могут стать мишенью просто из-за того, что не разделяют правые взгляды".

Во время предполагаемого исламистского нападения в Солingen 26-летний сириец якобы зарезал трех человек и ранил восемь других на городском фестивале в пятницу вечером. Подозреваемый находится в заключении.

Федеральная прокуратура расследует несколько обвинений, в том числе убийство и подозрение в членстве в террористической организации "Исламское государство", которое взяло на себя ответственность за нападение и опубликовало видео с маскированным лицом, предположительно участвующим в нападении. Подозреваемый должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году, но эти планы сорвались.

В течение нескольких дней в Германии ведутся жаркие дебаты о ужесточении иммиграционной политики и более жестком отношении к беженцам. Например, в Тюрингии лидер ХДС Марио Войтт предложил создать собственные центры содержания для депортации и центр репатриации.

В контексте следуют два предложения, содержащие слово "депортация":

Подозреваемый должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году, но эти планы сорвались.

Лидер ХДС Тюрингии Марио Войтт предложил создать собственные центры содержания для депортации.

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