- Солидер AfD в Тюрингии выражает свою позицию против трудоустройства лиц, ищущих убежища.

Стефан Мёллер, сопредседатель АФД в Тюрингии, критикует трудоустройство беженцев и хвалит Роберта Сesselmann

История вращается вокруг Стефана Мёллера, сопредседателя АФД в Тюрингии, критикующего трудоустройство беженцев, в частности, терпимых. Он хвалит Роберта Сesselmann, единственного районного администратора АФД в Зоннеберге, за его усилия по депортации беженцев.

Для контекста, в то время как Сesselmann потребовал от лишь немногих беженцев участвовать в общественных работах, администратор ХДС в Восточной Тюрингии уже предложил работу 100 беженцам.

Логика такова: беженцы должны работать по 4 часа в день, получая 80 центов в час. Неучастие в работе может повлечь штрафы. Стефан Мёллер должен был принять участие в дискуссии, но Бьорн Хёкке, стойкий член АФД, отказался от приглашения.

Обращаясь к текущему дефициту квалифицированной рабочей силы, Стефан Мёллер признал: "Краткосрочного решения без миграции квалифицированных рабочих не существует". Однако АФД хочет в основном использовать "собственные резервы", чтобы справиться с дефицитом квалифицированной рабочей силы.

Опросы общественного мнения: АФД лидирует

В течение значительного периода времени АФД лидирует в опросах общественного мнения перед выборами в ландтаг Тюрингии. Если эти рейтинги перейдут в результаты выборов, АФД станет ведущей силой в государстве впервые. Тем не менее, ни одна из партий не заинтересована в сотрудничестве с партией, классифицированной как надежно правый экстремизм офисом конституционной защиты Тюрингии.

Оба, Стефан Мёллер и Бьорн Хёкке, не баллотируются на выборах от своих родных округов из-за убеждения, что у них больше шансов выиграть в других регионах.

Новый ландтаг Тюрингии будет избран 1 сентября.

Комиссия, возглавляемая официальными лицами Тюрингии, оценивает роль беженцев на рабочем месте, и их выводы могут повлиять на политику, реализуемую Стефаном Мёллером и Комиссией. Несмотря на возможные рекомендации Комиссии, Стефан Мёллер продолжает выступать за депортацию терпимых беженцев, хваля тех, кто разделяет его взгляды, таких как Роберт Сesselmann.

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