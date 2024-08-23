Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Солидер AfD в Тюрингии выражает свою позицию против трудоустройства лиц, ищущих убежища.

Со-глава немецкой партии AfD Стефан Мёллер защищает официального представителя партии Роберта Сesselmann. По мнению Мёллера, общество ждет от AfD не создание рабочих мест для азилов, а облегчение их высылки.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Фракийский вспомогательный председатель AfD Стефан Моль оказывает поддержку и защиту своему коллеге...
Фракийский вспомогательный председатель AfD Стефан Моль оказывает поддержку и защиту своему коллеге по партии и члену муниципального совета Роберту Сesselmann.

- Солидер AfD в Тюрингии выражает свою позицию против трудоустройства лиц, ищущих убежища.

Стефан Мёллер, сопредседатель АФД в Тюрингии, критикует трудоустройство беженцев и хвалит Роберта Сesselmann

История вращается вокруг Стефана Мёллера, сопредседателя АФД в Тюрингии, критикующего трудоустройство беженцев, в частности, терпимых. Он хвалит Роберта Сesselmann, единственного районного администратора АФД в Зоннеберге, за его усилия по депортации беженцев.

Для контекста, в то время как Сesselmann потребовал от лишь немногих беженцев участвовать в общественных работах, администратор ХДС в Восточной Тюрингии уже предложил работу 100 беженцам.

Логика такова: беженцы должны работать по 4 часа в день, получая 80 центов в час. Неучастие в работе может повлечь штрафы. Стефан Мёллер должен был принять участие в дискуссии, но Бьорн Хёкке, стойкий член АФД, отказался от приглашения.

Обращаясь к текущему дефициту квалифицированной рабочей силы, Стефан Мёллер признал: "Краткосрочного решения без миграции квалифицированных рабочих не существует". Однако АФД хочет в основном использовать "собственные резервы", чтобы справиться с дефицитом квалифицированной рабочей силы.

Опросы общественного мнения: АФД лидирует

В течение значительного периода времени АФД лидирует в опросах общественного мнения перед выборами в ландтаг Тюрингии. Если эти рейтинги перейдут в результаты выборов, АФД станет ведущей силой в государстве впервые. Тем не менее, ни одна из партий не заинтересована в сотрудничестве с партией, классифицированной как надежно правый экстремизм офисом конституционной защиты Тюрингии.

Оба, Стефан Мёллер и Бьорн Хёкке, не баллотируются на выборах от своих родных округов из-за убеждения, что у них больше шансов выиграть в других регионах.

Новый ландтаг Тюрингии будет избран 1 сентября.

Комиссия, возглавляемая официальными лицами Тюрингии, оценивает роль беженцев на рабочем месте, и их выводы могут повлиять на политику, реализуемую Стефаном Мёллером и Комиссией. Несмотря на возможные рекомендации Комиссии, Стефан Мёллер продолжает выступать за депортацию терпимых беженцев, хваля тех, кто разделяет его взгляды, таких как Роберт Сesselmann.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После объявления об уходе из национальной сборной Германии голкипера Мануэля Нойера тренер ВФБ...
Федеральные земли Германии

"Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур

- "Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур Себастьян Хёнесс, тренер клуба Бундеслиги VfB Штутгарт, высоко оценил вратаря Мануэля Нойера после его ухода из национальной сборной Германии. Одновременно с этим швабский тренер надеется, что его нынешний вратарь, Александр Нюбель, в будущем сыграет более значительную роль в

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Сабине Циммерманн, руководитель BSW в Саксонии, призывает к значимой дискуссии внутри ХДС.
Федеральные земли Германии

Игрок крикета боится водителя.

Лидер региона Саксония воспринимает участие Председателя Национального Хуса как проявление неуважения к своим местным членам. Однако руководитель BSW в Саксонии, Циммерманн, выражает противоположные взгляды.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Увеличение поголовья свиней, но Reduction количества ферм
Федеральные земли Германии

Баварские сельхозпроизводители поддерживают высокую популяцию свинины

Вначала наблюдалось уменьшение, однако теперь статисты обнаружили небольшие сдвиги, указывающие на возможную инверсию тенденции.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

В свете предполагаемой опасности весь нежизненно важный персонал былOrdered покинуть штаб НАТО,...
Политика

Потенциальная опасность для авиабазы НАТО в Северном Рейн-Вестфалии

НАТО повышает уровень безопасности на своей авиабазе в Гейльзенкирхене до второго поudiantes высокого и не зафиксировано инцидентов в ночь на четверг указывает на возможную смену курса на деэскалацию

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вопрос касается обратимости сумм компенсаций при увольнении
Экономика

На сколько мне нужно возместить ущерб?

Различные предприятия гарантируют осуществлять сокращение рабочей силы таким образом, чтобы считать его "социально справедливым". Тем не менее, эта терминология может показаться неоднозначной. Давайте проясним ее базовые элементы.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
После объявления об уходе из национальной сборной Германии голкипера Мануэля Нойера тренер ВФБ...
Федеральные земли Германии

"Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур

- "Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур Себастьян Хёнесс, тренер клуба Бундеслиги VfB Штутгарт, высоко оценил вратаря Мануэля Нойера после его ухода из национальной сборной Германии. Одновременно с этим швабский тренер надеется, что его нынешний вратарь, Александр Нюбель, в будущем сыграет более значительную роль в

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Сабине Циммерманн, руководитель BSW в Саксонии, призывает к значимой дискуссии внутри ХДС.
Федеральные земли Германии

Игрок крикета боится водителя.

Лидер региона Саксония воспринимает участие Председателя Национального Хуса как проявление неуважения к своим местным членам. Однако руководитель BSW в Саксонии, Циммерманн, выражает противоположные взгляды.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно