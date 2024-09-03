- Сокращение наблюдений за продажами традиционной потребительской электроники

Летние Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу УЕФА не привели к ожидаемому всплеску продаж в секторе потребительской электроники в Германии, как предполагали данные рынка Bitkom перед выставкой IFA. Обычно такие события привлекают потребителей в магазины электроники или онлайн-покупки для приобретения более крупных телевизоров, отметил CEO Bitkom Бернхард Рохледер. К сожалению, в этом году этот тренд не проявился.

Прогноз Bitkom "Будущее потребительской технологии 2024" указывает на незначительное годовое снижение продаж традиционной потребительской электроники в Германии. В частности, классический рынок электроники, включая телевизоры, цифровые камеры и аудио-устройства, ожидается, что сократится на 7,5% до 7,6 миллиарда евро в этом году по сравнению с предыдущими 8,2 миллиардами евро.

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Снижение продаж телевизоров можно объяснить пересыщенностью рынка. В действительности, в первый год пандемии COVID-19 в 2020 году люди вкладывались в домашнюю технику и гаджеты из-за ограничений на поездки, сказал Рохледер. "Люди не ездили в отпуск, но они покупали технику вместо этого". Несмотря на окончание пандемии, похоже, что недавно купленная техника еще не заменена.

Тем не менее, сектор смартфонов превзошел традиционный рынок электроники. Bitkom ожидает продажи 21,4 миллиона устройств в этом году, что принесет 12,3 миллиарда евро, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году. Еще один растущий сегмент - носимые устройства. Bitkom ожидает продажи 13,1 миллиона устройств в этом году, что составит 2,6 миллиарда евро в продажах, что на 8,1% больше, чем в предыдущем году.

Рост носимых устройств

Рост выручки в новом сегменте носимых устройств в основном обусловлен смарт-часами. Согласно опросу Bitkom, 36% населения Германии регулярно используют смарт-часы. Эти смарт-часы особенно популярны среди молодого населения. Среди лиц в возрасте от 16 до 29 лет 64% используют смарт-часы, а среди лиц в возрасте от 30 до 49 лет этот показатель составляет 48%. Более старшее поколение менее склонно к использованию смарт-часов, с показателем всего 14% среди лиц в возрасте 65 лет и старше.

Исследование Bitkom показывает растущий спрос на умные аксессуары помимо смарт-часов, такие как умные наушники, стельки, ремни, патчи и одежда. 24% немцев носят или готовы носить умные наушники. 22% открыты для использования умных стельок, в то время как 14% заинтересованы в умных ремнях, 13% в умных патчах и 12% в умной одежде. 11% уже носят или используют умные кольца. По словам Рохледера, эти новые носимые устройства в настоящее время дороги и в основном рассматриваются как нишевые продукты, но они имеют потенциал для выхода на массовый рынок и потенциально могут заменить установленные носимые устройства. 24% готовы прикрепить к своим зубам небольшого умного помощника, и примерно пятая часть (19%) даже готова к тому, чтобы иметь небольшой умный помощник, имплантированный.

Комиссия опубликовала прогноз Bitkom "Будущее потребительской технологии 2024", предсказывающий незначительное годовое снижение продаж традиционной потребительской электроники в Германии.

Несмотря на окончание пандемии COVID-19, электронные устройства, приобретенные в 2020 году, еще не заменены, что способствует снижению продаж телевизоров в Германии, как сообщает CEO Bitkom Бернхард Рохледер.

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