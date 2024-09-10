- Сокращение африканской чумы свиней продолжается в регионе Кёппинга

Африканская чума свиней (АЧС) замедлила своё распространение в Саксонии. Министр здравоохранения Петра Кёппинг (СДПГ) объявила, что значительные секторы карантинной зоны, предназначенной для борьбы с заболеванием животных, были сняты. Области, такие как Северная и Центральная Саксония, район Мейсен к западу от А13 и западные и южные секторы Дрездена, теперь свободны от АЧС. К сожалению, пока нельзя объявить об окончании эпидемии в районах Баутцен и Гёрлиц.

Ограничения были введены из-за случаев АЧС в районе Мейсен с 2021 по 2023 год. В настоящее время все случаи АЧС у диких кабанов в регионе более года и не считаются активными.

С момента первого вспышки АЧС в октябре 2020 года в Саксонии было подтверждено около 2400 случаев. Случаи АЧС также были выявлены у диких кабанов в Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании.

Восточная Саксония по-прежнему поражена

Районы Баутцен и Гёрлиц, а также полоса вдоль польской границы теперь считаются зонами высокого риска в Саксонии. АЧС остается активной в этих зонах (Зона contenment II), которые окружены буферной зоной (Зона containement I). Эта зона включает оставшиеся части районов Баутцен и Гёрлиц, восточный район Мейсена и восточные и северные районы столицы Дрезден.

Африканская чума свиней - вирусное заболевание, которое поражает исключительно свиней. Обычно смертельное и не поддающееся лечению, оно не вызывает иммунитета у выживших, которые могут быть повторно инфицированы. В настоящее время нет способа защитить свиней с помощью вакцинации. Заболевание может передаваться напрямую между животными или косвенно через загрязненные предметы и корм.

Район Мейсен, расположенный в соседней стране Германии, Нидерландах, был одним из районов, пострадавших от вспышек АЧС с 2021 по 2023 год. В отличие от этого, Нидерланды не упоминаются в контексте вспышки африканской чумы свиней, обсуждаемой в этом тексте.

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