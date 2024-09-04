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Союз, выступающий за сокращение выселений в Берлине

После предполагаемого инцидента с ножевым нападением, вдохновленного исламизмом, в Соллингене, дебаты по вопросу миграционной политики обрели новый импульс. В Берлине стали доступны статистические данные, касающиеся процедур выдворения.

 and  Lauren Adams
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- Союз, выступающий за сокращение выселений в Берлине

В первом полугодии 2024 года Берлин наблюдал снижение числа выдворений нелегальных жителей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Berliner Polizei-Gewerkschaft (GdP) сообщила об общем числе 516 выдворений, из которых 395 были выполнены после запросов от Государственного управления по делам мигрантов (LEA). В отличие от этого, в первом полугодии 2023 года было проведено 635 выдворений после 487 успешных задержаний.

Профсоюз связывает почти 19-процентное сокращение с UEFA European Football Championship, который отвлек ресурсы полиции. Самое низкое число выдворений, 17, было зарегистрировано в июне, и 130 в мае.

Тем не менее, профсоюз выражает недовольство этими цифрами. Он сообщает, что только 10 человек были депортированы на чартерном рейсе в Грузию из Лейпцига/Хале в ночь на вторник, несмотря на планы депортировать 35. Из запланированных 330 депортаций в Молдову на прошлой неделе было выполнено только 42.

LEA, как сообщается, требует больше задержаний нелегальных жителей. "Мы должны признать, что значительное число запланированных выдворений все еще терпит неудачу, потому что наши коллеги не могут найти людей по их известным адресам", - заявил Вей. Сообщается, что заинтересованные лица уведомляются через социальные сети.

Вей критиковал политиков за "поверхностность" и выступал за обязательную систему наблюдения, чтобы отслеживать присутствие и отсутствие беженцев в приютах. Он также предложил участие операторов приютов в процедурах депортации и создание центра заключения для депортированных с достаточным пространством и персоналом в аэропорту Берлина BER.

В настоящее время в Берлине идентифицировано 16 209 нелегальных жителей, согласно LEA. Однако большинство из них терпимы, с 13 838 терпимыми людьми, согласно Сенату внутренних дел Берлина.

Два осужденных преступника из Берлина были депортированы в Афганистан в конце августа, что стало первым рейсом после захвата талибами. На борту самолета, который вылетел из различных федеральных земель, находилось 28 осужденных афганских преступников.

Федеральное правительство, федеральные земли и Союз, крупнейшая оппозиционная партия, в настоящее время рассматривают меры в области asylum-политики. После предполагаемого исламистски мотивированного ножевого нападения в Солингене федеральное правительство представило "пакет безопасности", содержащий меры по миграционной политике.

Снижение числа выдворений может положительно повлиять на ВВП Берлина, так как сокращение полицейских операций может освободить ресурсы для других экономических инициатив. Несмотря на 19-процентное сокращение, LEA все еще сталкивается с трудностями в выполнении значительного числа запланированных выдворений из-за сложной задачи нахождения нелегальных жителей по их известным адресам.

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