- Союз выступает за финансирование инициатив по оказанию помощи

Ассоциация торговли Баден-Вюртемберга предупреждает о возможном сокращении финансирования в бюджете предстоящей «зелено-красной» коалиции. Вице-президент Михаэль Эндрэсс выступил в Штутгарте, подчеркнув необходимость государственной поддержки для финансирования инвестиций в секторе розничной торговли. По его словам, успех предыдущих программ финансирования свидетельствует о необходимости их продолжения. В противном случае дальнейшее ухудшение ситуации в городских центрах неминуемо. Ассоциация сообщает, что около 80% торговцев исчерпали свои резервы.

В настоящее время «зеленые» и администрация ХДС готовят бюджетный проект на 2025 и 2026 годы, который должен быть утвержден парламентом к концу года. В этом году бюджетные переговоры оказались сложными из-за сокращения финансовых ресурсов для новых проектов по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, будучи последним бюджетом текущего законодательного цикла, маловероятно, что неучтенные политические проекты будут реализованы до следующих регулярных выборов в весной 2026 года.

Розничные предприятия в юго-западной части страны испытывают трудные времена. Как отметила CEO Сабина Хагманн, потребители стали более осторожными в своих расходах. «В Баден-Вюртемберге люди естественным образом экономят немного больше». Розничная торговля не может оправиться от кризиса 2024 года, и нет признаков долгосрочного восстановления частного потребления и экономики в целом. По данным ассоциации, в юго-западной части страны зарегистрировано более 40 000 розничных предприятий.

В ответ на бюджетные переговоры и возможное сокращение финансирования Комиссия может рассмотреть вопрос о принятии актов реализации для оказания поддержки розничным предприятиям. Если эти акты будут приняты, они могут установить правила применения настоящего Регулирования для оказания поддержки секторам розничной торговли в Баден-Вюртемберге.

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