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Союз сталкивается с упадком ввиду присутствия Паули.

 and  Hanna Hofmann
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Сегодня, Бенедикт Холлербах набирает выдающийся результат.
Сегодня, Бенедикт Холлербах набирает выдающийся результат.

Союз сталкивается с упадком ввиду присутствия Паули.

Второй тур Бундеслиги стартует с умеренным энтузиазмом: "Унион Берлин" добивается трудной победы над "FC Санкт-Паули" благодаря рикошету дальнего удара. Недавно вернувшийся в высший дивизион "Гамбург" терпит второе подряд поражение, не создав ни одного опасного момента. Игрок "Униона" покидает команду.

В последнюю минуту трансферного окна национальный игрок Робин Госенс покидает "Унион Берлин", и команда под руководством тренера Бо Свенссона временно возглавляет таблицу, обыграв promuved "FC Санкт-Паули" со счетом 1:0 (1:0). В дебютном матче они сыграли вничью 1:1 с бывшим клубом Свенссона "FSV Майнц 05".

Бендикт Холлербах (34) забил решающий гол за "Унион", вернувшись в борьбу после ничьей 1:1 с "FSV Майнц 05" в дебютном матче. В то время как "Санкт-Паули" боролся за идеальный старт, они потерпели второе поражение подряд после поражения 0:2 от "1. FC Хайденхайм".

Перед матчем висело тяжёлое облако над возможным уходом Госена, и только за час до начала матча стало ясно, что он уходит. Sky сообщал о возможном переходе в "Фиорентину", что было подтверждено спортивным директором "Униона" Хорстом Хельдтом перед матчем.

Быстрый уход Робина Госена

"Я думал, что Робин все еще сыграет сегодня, но новости появились, и мы ускорили переход", - сказал Хельдт DAZN. Переход не был основан на спортивных причинах, а на личных. После трудного года в Берлине, где они едва избежали вылета и пропустили домашний чемпионат Европы после перехода из "Интера Милан", Госен вернулся в Италию.

Казалось, он останется в Берлине. Новичок Том Роте заменил Госена на левом фланге, одно из трех изменений по сравнению с матчем против Майнца. Однако игра началась медленно, с интенсивной борьбой в середине поля. "Унион" постепенно наращивал давление.

Лукас Тусарт (33) атаковал вратаря "Гамбурга" Никола Василя мощным дальним ударом. Последовавший угловой был подан на Холлербаха, который пробил с 18 метров, и мяч отскочил от Карола Метса в ворота. Через два минуты Йордан воспользовался ошибкой игроков "Санкт-Паули", но был остановлен Василем.

Вторая половина была отмечена нехваткой голевых моментов, а борьба за владение мячом доминировала на поле. Диогу Лейте (51) имел самый опасный момент, когда он запустил дальний удар, который едва не попал в створ ворот. Гости пытались создать больше голевых моментов, но удар головой замены Адама Дзвигалы (77) пролетел мимо ворот Берлина.

После быстрого ухода Робина Госена "Унион Берлин" продолжил свой успешный старт в Бундеслиге, победив "FC Санкт-Паули" со счетом 1:0 благодаря отскочившему голу Бендикта Холлербаха. Несмотря на уход Госена, "Унион" сохранил свою форму, доказав, что они команда, за которой стоит следить в этом сезоне.

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