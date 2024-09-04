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Федеральные земли ГерманииНовостиХДС

Союз охраны природы НАБУ выступил с критикой альянса "Зелёные-Черные" за низкую производительность

Приверженцы защиты окружающей среды выказывают глубокое недовольство черно-зеленой администрацией Северного Рейна-Вестфалии (НРВ). По мнению ассоциации NABU, коалиция ХДС и Зеленых рискует нарушить важные обещания.

 and  John Stellmacher
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Общество охраны природы NABU заявляет, что черно-зеленая администрация в земле Северный...
Общество охраны природы NABU заявляет, что черно-зеленая администрация в земле Северный Рейн-Вестфалия пренебрегает сохранением видов и биологическим разнообразием.

- Союз охраны природы НАБУ выступил с критикой альянса "Зелёные-Черные" за низкую производительность

После двух лет правления "чёрно-зелёной" коалиции в Северном Рейне-Вестфалии прокуратура NABU NRW предъявила обвинения ХДС и зелёным в пренебрежении обещаниями по сохранению дикой природы и биоразнообразия. Несмотря на активную поддержку возобновляемых источников энергии, "наши опасения, высказанные всеми природоохранными группами (...), были полностью проигнорированы", заявила председатель NABU в земле Хайде Надерер, представляя годовой отчёт. Оказывается, продвижение возобновляемых источников энергии подрывает охрану дикой природы.

Ожидаемый налог на гравий и песок, предусмотренный в "чёрно-зелёном" соглашении на этот год для регулирования использования ресурсов, как будто канул в Лету, по словам Надерер. Погоня за вторым национальным парком в NRW находится на грани краха, что, по мнению Надерер, станет ещё одним провалом правительства земли. В ближайшие годы тема национальных парков якобы под запретом, как она выразилась, "поскольку это какая-то обугленная земля".

Надерер продолжила критику, заявив, что "generously funded state program" чёрно-зелёной коалиции по поддержанию биологического разнообразия будет исключена из государственного бюджета 2025 года. Ассоциация ещё не получала никаких новостей о обещанном раунделе по биоразнообразию, и предложенное удвоение бюджета природоохраны так и не состоялось.

Надерер осудила министра сельского хозяйства ХДС Сильке Гориссен и зелёных министров окружающей среды и экономики, Оливера Кришера и Моны Небаур. Она заявила, что не видит никакого зелёного влияния в Министерстве экономики, "вне зависимости от сферы". Однако природоохранники также ожидают от ХДС соблюдения своей христианской этики и сохранения своей уникальной идентичности.

Членство в NABU NRW год от года растёт и к концу 2023 года достигло примерно 126 850 членов, что на 4 450 больше, чем в предыдущем году. Процент членства вырос ещё больше в этом году, превысив 129 000 членов. Как заявил генеральный директор NABU Йонас Краузе-Хайбер, рост поддержки можно объяснить "приобретением общественной видимости местной природной кризиса" и желанием людей участвовать. Кроме того, NABU демонстрирует своё влияние через местные проекты и простые, непротиворечивые меры.

ХДС, будучи частью "чёрно-зелёного" правительства земли, подверглась критике за пренебрежение обещаниями по сохранению дикой природы и биоразнообразия, как заявила NABU NRW. Несмотря на обвинения, предложенная ХДС "generously funded state program" по поддержанию биологического разнообразия была исключена из государственного бюджета 2025 года.

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