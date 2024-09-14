Союз Берлина занимается забавным насмешками над Дрезденским мостом

В линии обороны Униона Берлин во время матча против РБ Лейпциг в Лейпциге проявилась выдающаяся стабильность. Это оборонительное выступление обрадовало социальную команду Униона, которая позволила себе шутку насчет мостов в Дрездене. Работы по сносу Карлового моста в Дрездене должны быть завершены в ближайшее время.

В первом тайме матча против РБ Лейпциг команда по связям с общественностью Униона вызвала споры шуткой о мостах в Дрездене на своей платформе в социальных сетях. "Через полчаса, в обороне стабильнее, чем любой саксонский мост. Так держать, ребята!", - написал сотрудник клуба.

Однако только через два часа они поняли, что их комментарий, возможно, зашел слишком далеко, учитывая обрушение Карлового моста в Дрездене всего два дня назад. Унион быстро извинился перед жителями Дрездена и городом, объяснив, что они "немного увлеклись в порыве момента".

"Немного увлеклись в порыве момента"

Сильная оборона Униона была особенно заметна во время матча против Лейпцига, так как последний не смог забить даже с пенальти: несмотря на доминирование в матче, Лейпциг смог добиться только ничьей 0:0 против Униона, оставив свой клубный рекорд из трех подряд побед нетронутым. Перед 47 800 зрителями Лоис Опенда не забил пенальти на 74-й минуте - единственное настоящее волнение на достаточно скучном матче Бундеслиги. Перед скандалом в социальных сетях внимание было сосредоточено на отсутствующих. Лейпциг не хватало тренера Марко Роуза, который отбывал дисквалификацию за желтую карточку после матча с Байером. Роуз все еще был на поле с игроками во время разминки, но передал ответственность помощнику Александру Циклеру за тридцать минут до начала матча.

К сожалению, рано утром в среду часть Карлового моста, переходящего через Эльбу в Дрездене, обрушилась. К счастью, никто не пострадал. В пятницу обрушился еще один участок во время сноса. Как объявил в полдень представитель пожарной службы Михаэль Клахе, работы по сносу и расчистке должны быть завершены на стороне Нового города к вечеру, что как раз вовремя для ожидаемого уровня воды четыре метра на Эльбе в Дрездене в воскресенье утром, что приведет к уровню тревоги 1, согласно словам главы отдела окружающей среды Дрездена Рене Герольда. Нормальный уровень воды составляет около двух метров.

Несмотря на внимание к сильной обороне Униона и промаху Лейпцига с пенальти в матче, команда по связям с общественностью Униона вызвала волнение шуткой о мостах в Дрездене на своей платформе в социальных сетях. Извинения последовали после того, как они поняли, что их комментарий может быть нетактичным, учитывая недавнее обрушение Карлового моста в Дрездене. Несмотря на то, что работы по сносу моста должны быть завершены в ближайшее время, к сожалению, еще один участок обрушился во время сноса.

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