Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиДрезден

Союз Берлина занимается забавным насмешками над Дрезденским мостом

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
В среду рухнула часть моста Карла в Дрездене
В среду рухнула часть моста Карла в Дрездене

Союз Берлина занимается забавным насмешками над Дрезденским мостом

В линии обороны Униона Берлин во время матча против РБ Лейпциг в Лейпциге проявилась выдающаяся стабильность. Это оборонительное выступление обрадовало социальную команду Униона, которая позволила себе шутку насчет мостов в Дрездене. Работы по сносу Карлового моста в Дрездене должны быть завершены в ближайшее время.

В первом тайме матча против РБ Лейпциг команда по связям с общественностью Униона вызвала споры шуткой о мостах в Дрездене на своей платформе в социальных сетях. "Через полчаса, в обороне стабильнее, чем любой саксонский мост. Так держать, ребята!", - написал сотрудник клуба.

Однако только через два часа они поняли, что их комментарий, возможно, зашел слишком далеко, учитывая обрушение Карлового моста в Дрездене всего два дня назад. Унион быстро извинился перед жителями Дрездена и городом, объяснив, что они "немного увлеклись в порыве момента".

"Немного увлеклись в порыве момента"

Сильная оборона Униона была особенно заметна во время матча против Лейпцига, так как последний не смог забить даже с пенальти: несмотря на доминирование в матче, Лейпциг смог добиться только ничьей 0:0 против Униона, оставив свой клубный рекорд из трех подряд побед нетронутым. Перед 47 800 зрителями Лоис Опенда не забил пенальти на 74-й минуте - единственное настоящее волнение на достаточно скучном матче Бундеслиги. Перед скандалом в социальных сетях внимание было сосредоточено на отсутствующих. Лейпциг не хватало тренера Марко Роуза, который отбывал дисквалификацию за желтую карточку после матча с Байером. Роуз все еще был на поле с игроками во время разминки, но передал ответственность помощнику Александру Циклеру за тридцать минут до начала матча.

К сожалению, рано утром в среду часть Карлового моста, переходящего через Эльбу в Дрездене, обрушилась. К счастью, никто не пострадал. В пятницу обрушился еще один участок во время сноса. Как объявил в полдень представитель пожарной службы Михаэль Клахе, работы по сносу и расчистке должны быть завершены на стороне Нового города к вечеру, что как раз вовремя для ожидаемого уровня воды четыре метра на Эльбе в Дрездене в воскресенье утром, что приведет к уровню тревоги 1, согласно словам главы отдела окружающей среды Дрездена Рене Герольда. Нормальный уровень воды составляет около двух метров.

Несмотря на внимание к сильной обороне Униона и промаху Лейпцига с пенальти в матче, команда по связям с общественностью Униона вызвала волнение шуткой о мостах в Дрездене на своей платформе в социальных сетях. Извинения последовали после того, как они поняли, что их комментарий может быть нетактичным, учитывая недавнее обрушение Карлового моста в Дрездене. Несмотря на то, что работы по сносу моста должны быть завершены в ближайшее время, к сожалению, еще один участок обрушился во время сноса.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Напряженность грозит обостриться вновь между двумя соперничающими командами, испытывающими взаимную...
Спорт

"Синси" провоцирует своего соперника: "Они знают о нашем презрении к ним"

"Синси" провоцирует своего соперника: "Они знают о нашем презрении к ним" KC vs. Cincy: Два Эпических Соперничества AFC в Недавней Памяти. Возбуждение Джа'Марра Чейза Подогревает "Цинци" На Сборы. Этот вопрос викторины может проверить стойкость даже самых преданных фанатов NFL. И он, скорее

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Несмотря на все противодействия, Бременский конфликт в Майнце одержал победу.
Спорт

Несмотря на все противодействия, Бременский конфликт в Майнце одержал победу.

Несмотря на все противодействия, Бременский конфликт в Майнце одержал победу. В Майнце "Вердер" преодолел несколько трудностей, но все же одержал победу. Ранняя травма форварда Нджинмаха, ошибка голкипера Цеттера и удаление капитана Фридела из-за фола не помешали опытным игрокам из Бремена взять верх. Дебютант принес городу на Весле три

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Джонас Рутш отдалился с отдельной группой, отклонившись примерно за 50 километров до финиша.
Спорт

На чемпионате мира немецкие велогонщики проявляют непреклонную решимость побеждать

На чемпионате мира немецкие велогонщики проявляют непреклонную решимость побеждать На последний день европейских шоссейных велогонок немецкие профессионалы провалились. Несмотря на достойную борьбу, команда немецкой велосиaduras (BDR) не смогла выиграть в финале. Выделялись райдеры Nils Politt и Jonas Rutsch. Немцы отлично выступили в категориях юниоров и до 23 лет. Politt пролетел

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

В сентябре 2024 года в результате неудавшейся поездки на катере с мигрантами у побережья Амблитеуз,...
Главные темы

По меньшей мере 8 человек погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш.

В результате неудачной попытки пересечь пролив Ла-Манш из Северной Франции погибло восемь человек, согласно сообщению французских морских властей в воскресенье.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно