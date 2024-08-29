- Союз Берлина временно переводит защитника Джекеля в отряд Брауншвейга.

Защитник-ветеран Пол Яеккель переходит в Ейнге 1846 на правах аренды из 1. FC Union Berlin, как сообщает клуб из Берлина. 26-летний Яеккель присоединится к команде из Нижней Саксонии, чтобы получать регулярную игровую практику на высшем уровне и совершенствовать свои навыки, как заявил спортивный директор "Униона" Хорст Хельдт.

В Брауншвейге Яеккеля ждут укрепить оборону, которая уже пропустила 13 голов в трех матчах чемпионата. "Наш сезон пока не складывается так, как мы хотели, но я уверен, что вместе мы сможем достичь нашей цели - сохранить место в лиге", - сказал Яеккель в заявлении клуба.

Центральный защитник недавно продлил контракт с клубом Унион и входил в состав его руководства. Однако Яеккель в последнее время часто оставался на скамейке запасных, что, возможно, и способствовало его переходу в Брауншвейг, несмотря на желание конкурента Данило Дойки уйти в аренду.

Переход Яеккеля из Union Berlin в Eintracht Braunschweig важен для немецкого клуба, так как он стремится укрепить свою оборону, которая пропустила 13 голов в трех матчах чемпионата. После продления контракта с Union Berlin Яеккель решил получать регулярную игровую практику в высшем дивизионе Германии в команде своей страны.

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