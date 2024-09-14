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Союз Берлина делает болезненно юмористический комментарий относительно Дрезденского моста.

 and  Hanna Hofmann
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Мост Кароль в Дрездене частично обрушился в среду.
Мост Кароль в Дрездене частично обрушился в среду.

Союз Берлина делает болезненно юмористический комментарий относительно Дрезденского моста.

Защитная линия Униона Берлин проявила удивительную силу во время матча против Лейпцига. Соцсети клуба отметили это достижение тем, что сделали темный юморный комментарий о мостах Дрездена. Работы по сносу моста Карла скоро закончатся.

Соцсети Униона Берлин вызвали скандал, сделав шутку о мостах Дрездена на своей платформе во время первого тайма матча против РБ Лейпциг. "Перерыв. В обороне стабильнее, чем любой саксонский мост. Держитесь, ребята!", - написал член команды в X.

Только через два часа Берлинцы поняли, что перешли черту с этим комментарием, учитывая обрушение моста Карла в Дрездене в среду. Унион быстро извинился перед жителями Дрездена и городом, признав, что увлеклись в пылу момента.

"Увлеклись в пылу момента"

Оборона Униона Берлин сияла, когда Лейпциг не смог забить даже пенальти: несмотря на преимущество в течение всей игры, Лейпциг смог добиться только ничьей 0:0 против Униона Берлин, сохранив свой рекорд из трех побед подряд. 47 800 зрителей наблюдали, как Лои Опенда промахнулся с пенальти на 74-й минуте - единственное примечательное событие в противном случае скучной игре Бундеслиги. Перед скандалом в соцсетях основное внимание было сосредоточено на отсутствующих игроках. Лейпциг не хватало своего тренера Марко Розе, который отбывал дисквалификацию после матча с Леверкузеном. Хотя Розе был на поле во время разминки, он передал контроль ассистенту Александру Циклеру за 30 минут до начала игры.

Утром в среду часть моста Карла, перекинутого через Эльбу в Дрездене, обрушилась. К счастью, жертв нет. Работы по сносу со стороны Нового города должны были завершиться к вечеру, как сообщил представитель пожарной службы Михаэль Клахе. Это как раз вовремя для ожидаемого уровня воды в 4 метра на Эльбе в Дрездене в воскресенье утром, что вызвало уровень тревоги 1, объяснил Рене Херольд, глава экологического офиса Дрездена. Нормальный уровень воды составляет около 2 метров.

Извинение Униона Берлин за свой комментарий в футбольной лиге также включало признание сложившейся ситуации в Дрездене, где они сказали: "Мы глубоко сожалеем о нашем бесчувственном замечании о мостах Дрездена и выражаем свои искренние соболезнования по поводу недавнего инцидента с мостом".

Во время послематчевого анализа футбольные эксперты обсуждали выступление Униона Берлин и последствия их поста в соцсетях, отмечая: "Несмотря на впечатляющую игру в обороне, события вне поля затмили победу Униона Берлин в футбольной лиге".

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