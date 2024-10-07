Сойорс Ронан выдвинула свои навыки для потенциального персонажа в серии "Гарри Поттер".

Саоirse Ронан, известная актриса с множеством номинаций на «Оскар», делится некоторыми своими прошлыми опытами в индустрии развлечений. Несмотря на свой успех, она признается, что не смогла получить каждую роль, которую хотела. На шоу, ведущим которого является Джимми Киммел, она рассказывает о своем близком промахе с ролью в фильме «Барби» Греты Гервиг. Сначала она должна была сыграть эксцентричную Барби, подобную той, которую играет Кейт МакКиннон, но съемочные обязательства по фильму «The Outrun», режиссером которого является Нора Фингсхайдт, помешали ей. Ронан выражает сожаление по поводу того, что не приняла участие в фильме.

Когда ее спрашивают о других ролях, которые она сожалеет, что не получила, Ронан упоминает серию «Гарри Поттер». «Есть роли, которые ты отказываешься играть, а потом видишь, как они оживают, и думаешь: «О нет, это было плохое решение». Но та, которая долгие годы не выходит у меня из головы, это «Гарри Поттер», — признается она. «Я не отказывалась от нее; просто не получила эту роль. Я снова проиграла, похоже, это моя модель поведения». В прошлом они шутили над тем, что она никогда не получает роли вместе с ним.

Ронан вспоминает, как проходила прослушивание на роль Луны Лавгуд в серии «Гарри Поттер». «Есть роли, от которых ты отказываешься, а потом они становятся хитами, и ты думаешь: «Я должна была сделать это». Но та, которая всегда преследует меня, это «Гарри Поттер». Я не говорила «нет»; они просто не выбрали меня. Я проходила прослушивание, и много ирландских актеров тоже. Когда я узнала, что не получу эту роль, я знала, что она не будет моей, потому что я была слишком молода», — говорит она. Несмотря на то, что шансы были невелики, прочтение сцены для «Гарри Поттера» все равно было для нее волнующим опытом.

Саоirse Ронан сожалеет о том, что не приняла участие в «Гарри Поттере» наряду со сожалением о том, что не получила роль в фильме «Барби» Греты Гервиг. Она вспоминает, как проходила прослушивание на роль Луны Лавгуд в серии «Гарри Поттер» и признает, что это роль, которая преследует ее долгие годы.

Разочарование Саоirse Ронан в том, что она не получила роль в «Гарри Поттере», сочетается с признанием того, что роль в фильме «Барби» Греты Гервиг — еще одно упущенное opportunity. Она делится своим опытом прохождения прослушивания на роль Луны Лавгуд в серии «Гарри Поттер», признаваясь, что это роль, которая преследует ее.

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