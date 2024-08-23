- Соединенные Штаты строят океанского колосса, похожий на советский военно-морской бегемот (Liberty Lifter <unk>)

Управление инновациями в сфере обороны (DIU), подразделение Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA), работает над созданием амфибийного самолета, способного перевозить тяжелый груз. Дочерняя компания Boeing создаст "полномасштабный демонстратор" для этого проекта. В отличие от традиционных амфибийных самолетов, таких как китайский AG600 "Кунлун", или кораблей, эта новая модель, называемая Liberty Lifter, использует принцип "эффекта земли", унаследованный от советских экранопланов.

Эффект земли функционирует только на низких высотах. Создание крыльев, производящих воздушную подушку, позволяет самолету развивать более высокие скорости, чем у кораблей, и перевозить более тяжелые грузы, чем традиционные самолеты. Однако эта техника может использоваться только над водой или на ровной, необитаемой местности.

Liberty Lifter похож на амфибийный самолет

Во время советской эпохи были распространены экранопланы, которые использовались как быстрые речные такси и позже были заменены более универсальными вертолетами. Большие экранопланы советского флота прославились тем, что перевозили тяжелые противокорабельные ракеты и действовали как разрушители флота.

Дизайн Liberty Lifter сильно отличается от старых советских моделей класса "Лун", которые напоминали торпедные катера с короткими крыльями. Он похож на большой амфибийный самолет с широкими крыльями, поддерживаемыми восемью турбовинтовыми двигателями. Он имеет дальность 12 000 километров, способность преодолевать волны высотой до 4 метров, скорость 250 км/ч и может перевозить два амфибийных боевых vehicles или шесть стандартных контейнеров. Кроме того, он может летать на высотах до 3000 метров, что позволяет ему перемещаться по суше и расширять свой операционный радиус.

Из-за своей аэродинамической конструкции управление Liberty Lifter должно быть проще, чем у советских экранопланов. Переход между планированием и плаванием традиционно был критическим маневром для них.

Более экономичный, чем самолет

Новые концепции экранопланов часто предлагались в России. Они больше похожи на амфибийные самолеты, чем их предшественники. Однако пока не было размещено ни одного заказа на производство. В гражданском секторе гибридный vehicle может иметь больше возможностей, чем традиционные паромы или водные такси. Компактный экраноплан может работать на электричестве, обеспечивая относительно высокие скорости в регионах, где ограничены частные операции вертолетов.

Liberty Lifter, однако, предназначен для Тихоокеанского региона и спроектирован для быстрой десантирования войск и оборудования на большие расстояния. Одно из преимуществ экранопланов - их низкая радиолокационная заметность по сравнению с транспортными самолетами.

В 1960-х годах, ближе к концу своей карьеры, известный авиаконструктор доктор Александр Липпиш переосмыслил экраноплан. Он представил дизайн обратного крыла, который позволял использовать эффект земли на относительно высоких высотах. В дизайне Липпиша эффект сохраняется на 50 процентов размаха крыла, в отличие от 10 процентов в советских моделях. Это позволяет costruire экранопланы меньшего размера, которые могут использовать эффект земли, даже в штормовом море. Во время Второй мировой войны ракетный перехватчик Messerschmitt Me 163 "Комета" был основан на его "Проекте X". Липпиш, со своими необычными идеями, считается одним из самых влиятельных авиаконструкторов 20-го века. Он также известен как "отец" дельта-крыла. После Второй мировой войны на его дизайнах были основаны рекордный aircraft Convair XF-92, боевой Convair F-106 и стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Convair B-58.

Советские экранопланы были известны тем, что перевозили тяжелые противокорабельные ракеты и действовали как разрушители флота, напоминая большие амфибийные самолеты с широкими крыльями и короткими двигателями. Несмотря на то, что Liberty Lifter похож на большой амфибийный самолет, его использование принципа эффекта земли делает его более экономичным для перевозки тяжелых грузов по воде или по ровной местности, чем традиционные амфибийные самолеты и корабли.

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