Соединенные Штаты предлагают запретить интеллектуальные автомобили, в которых используются технологии из Китая и России.

В феврале американское правительство запустило расследование, которое выявило потенциальные опасности, связанные с встроенным программным и аппаратным обеспечением из Китая и России в американских автомобилях. Эти риски включают возможность дистанционного саботажа через хакерские атаки и сбор личных данных водителей, как сообщила министр торговли Гина Raimondo на пресс-конференции в воскресенье.

В крайних случаях враждебная иностранная сила теоретически могла бы одновременно вывести из строя или взять под контроль все автомобили в США, что могло бы привести к авариям или блокировке дорог, по словам Raimondo.

Новые правила не будут применяться к уже существующим американским автомобилям, оснащенным китайским программным обеспечением, как подтвердил высокопоставленный чиновник правительства США телеканалу CNN. Ограничение программного обеспечения начнется для автомобилей "модельного года" 2027, а запрет на аппаратное обеспечение будет введен для автомобилей "модельного года" 2030, согласно Министерству торговли.

Этот шаг в сфере регулирования является частью масштабного противостояния между США и Китаем – двумя крупнейшими экономиками мира – в стремлении обеспечить безопасность цепочек поставок передовых цифровых технологий, в том числе полупроводников и программного обеспечения для ИИ.

Китай проявил значительные инвестиции в сектор подключенных автомобилей, в то время как достижения китайских автопроизводителей в Европе вызывают обеспокоенность у американских представителей.

Также есть опасения по поводу данных, собираемых автомобилями Tesla (TSLA) в Китае, с некоторыми китайскими властями, запрещающими въезд автомобилей на свою территорию, как сообщалось ранее телеканалом CNN.

Предложение Министерства торговли относится к "подключенным автомобилям", которые определены как современные автомобили, автобусы или грузовики, использующие сетевое подключение для дорожной помощи, спутниковых соединений или ряда сопутствующих функций. Предложенное регулирование охватывает аппаратное и программное обеспечение, совместимое с ключевой технологией, позволяющей автомобилям подключаться к внешнему миру, такое как Bluetooth, Wi-Fi и сотовые сети.

Предложение пройдет через период общественного обсуждения в течение 30 дней, в то время как Министерство торговли стремится выпустить окончательное регулирование до конца администрации Байдена. Кроме того, в понедельник администрация Байдена опубликует экономический анализ, оценивающий расходы для автопроизводителей и потребителей на соблюдение предложенных правил, как сообщил журналистам представитель администрации.

Раймондо заявила, что понедельник's объявление не является мерой протекционизма, отвечая на обвинения в протекционизме со стороны китайских критиков.

“Это не о торговле или экономических преимуществах", - сказала Раймондо. "Это чистое действие национальной безопасности".

Она добавила: "Если Китай или Россия, например, получат доступ к адресу дома водителя или школам, где учатся их дети, или адресам их врачей, эта информация сделает американцев уязвимыми".

Американские власти скептически относятся к уязвимости электрических зарядных станций и сопутствующей инфраструктуры, оснащенной определенным программным или аппаратным обеспечением, которое может быть использовано хакерами с предполагаемыми связями с Китаем, Россией или другими иностранными державами.

“Мы уже видели достаточно доказательств того, что ПРК преднамеренно размещает шпионское ПО на нашей критической инфраструктуре с целью дисперсии и саботажа", - сказал советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Суливан на пресс-конференции, используя аббревиатуру для китайского правительства. Если миллионы дополнительных умных автомобилей, оснащенных уязвимым китайским программным обеспечением, появятся на американских дорогах, он предупредил, что "вероятность дисперсии и саботажа существенно возрастет".

Китайское правительство ответило на претензии США, отрицая установку хакерских инструментов в американской инфраструктуре.

“Китай выступает против расширения США определения национальной безопасности и дискриминационных мер, применяемых к китайским компаниям и продуктам", - сказал Лин Цзянь, представитель министерства иностранных дел Китая, в официальном заявлении. "Мы призываем американскую сторону уважать принципы рынка и создать открытую, честную, прозрачную и непредвзятую деловую среду для китайских предприятий".

Это еще один случай, когда Министерство торговли использует свои широкие полномочия по регулированию для защиты американских потребителей от зарубежного программного обеспечения, которое считается потенциальной угрозой национальной безопасности.

В июне Министерство торговли ограничило продажу и поставку определенных продуктов и услуг российской компанией Kaspersky Lab, антивирусное программное обеспечение которой используется миллионами людей по всему миру из-за опасений по поводу национальной безопасности.

Из-за опасений по поводу национальной безопасности Министерство торговли планирует запретить использование определенного программного обеспечения в автомобилях "модельного года" 2030 в рамках противостояния с Китаем по цепочкам поставок цифровых технологий. Этот шаг рассматривается как бизнес-возможность для компаний, базирующихся в странах, отличных от Китая.

Промышленность высоких технологий США активно участвует в этой бизнес-возможности, так как новые правила могут привести к сдвигу спроса на программное и аппаратное обеспечение, соответствующее новым стандартам безопасности, создавая новые бизнес-возможности.

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