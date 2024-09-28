Соединенные Штаты полностью победили в Кубке президентов, и международная команда на второй день усилилась.

Счёт сейчас равный 5-5 с всего двумя оставшимися днями гольфа.

Вступив во второй день соревнования, команда США полностью доминировала над Интернационалами в противостоянии.

Под руководством лидирующего гольфиста Скотти Шэффлера команда США полностью победила своих соперников 5-0 в первый день, создавая впечатление, что трофей уже движется в одном направлении.

Однако Интернационалы продемонстрировали впечатляющий comeback, показав блестящую игру, чтобы сравнять счет.

Возвращение началось с самой первой игры дня, когда Хидэки Мацуяма и Сунджэ Им победили Патрика Кэнтли и Александра Шофаэля 7 и 6, установив новый рекорд по кратчайшей игре в турнире, последний раз установленный в 2011 году.

Капитан команды Интернационалов Майк Вейр был горд выступлением своей команды после исключительного второго дня.

"Гольф - это игра нервов и контроля над нервами, но я верил в наших парней", - сказал Вейр журналистам после второго дня. "Я так горжусь ими, так взволнован ими. Играть так хорошо вчера и не заработать ни одного очка было разочаровывающе. Но видеть их настойчивость и их желание продолжать, а также поддержку капитанов и меня, я не мог быть счастливее. Я так горжусь ими".

Капитан команды США Джим Фюрик признал, что его команде нужно ответить таким же образом, как и их соперникам.

"Я сказал в некоторых интервью вчера, что у них нет ничего, что они могли бы потерять. Они выйдут с полным размахом. ... Идея в том, чтобы выйти с полным размахом завтра", - сказал Фюрик журналистам.

"Мы столкнемся с шумной толпой снова. Это выходные. Мы можем ожидать того же самого опыта на 1-м tee, который мы видели сегодня".

После первого дня суперзвезда Интернационалов Том Ким заявил, что толпа была слишком тихой. Однако, казалось, толпа также восстановилась после трудного первого дня, и Ким отдал должное фанатам за впечатляющий второй день.

"Они были невероятными сегодня. Они действительно принесли это. Я, возможно, сидел, но толпа, я думаю, играет значительную роль", - сказал Ким после второго дня.

"Я верю, что причина, по которой мы играли так хорошо сегодня, заключается в наших фанатах, поддерживающих нас. Они создают импульс, они дают энергию. Толпа абсолютно сыграла огромную роль в нашей победе сегодня".

По мере продвижения к финальным двум дням игра открыта, и обе команды будут стремиться получить преимущество к воскресенью, когда состоится решающее противостояние.

"Мы знаем, что еще много гольфа предстоит сыграть. Мы играли отлично вчера, а они играли хорошо сегодня. Теперь мы вернулись к нулю, где счет равный, и мы движемся вперед", - сказал игрок команды США Тони Фино после интервью с журналистами.

"Так что это борьба, и я верю в моих 11 парней в борьбе в течение следующих трех раундов".

Ветеран Интернационалов Адам Скотт выразил похожее заявление, сказав, что его команде придется быть на высоте, чтобы сохранить свой импульс.

"Нам придется быть на высоте, оставаться сосредоточенными и поддерживать свой боевой дух, потому что эта команда не шутка. Мы должны очень сильно бороться, если хотим быть в игре в воскресенье днем".

В разгар напряженной конкуренции зрители на поле для гольфа громко поддерживали своих любимых игроков, создавая захватывающую атмосферу в ходе турнира.

Несмотря на равный счет, tanto команда США, как и Интернационалы, выразили свой энтузиазм показать свои навыки в оставшиеся дни гольф-турнира.

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