Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Соединенные Штаты полностью победили в Кубке президентов, и международная команда на второй день усилилась.

Вторая день Президентского Кубка ознаменовалась триумфом Глобальной команды, выигравшей у США со счетом 5-0 в матчевыбора

 and  Melissa Williams
Время чтения 3 минут
Член международной команды Том Ким радуется во время пятничных матчевых раундов.
Член международной команды Том Ким радуется во время пятничных матчевых раундов.

Соединенные Штаты полностью победили в Кубке президентов, и международная команда на второй день усилилась.

Счёт сейчас равный 5-5 с всего двумя оставшимися днями гольфа.

Вступив во второй день соревнования, команда США полностью доминировала над Интернационалами в противостоянии.

Под руководством лидирующего гольфиста Скотти Шэффлера команда США полностью победила своих соперников 5-0 в первый день, создавая впечатление, что трофей уже движется в одном направлении.

Однако Интернационалы продемонстрировали впечатляющий comeback, показав блестящую игру, чтобы сравнять счет.

Возвращение началось с самой первой игры дня, когда Хидэки Мацуяма и Сунджэ Им победили Патрика Кэнтли и Александра Шофаэля 7 и 6, установив новый рекорд по кратчайшей игре в турнире, последний раз установленный в 2011 году.

Капитан команды Интернационалов Майк Вейр был горд выступлением своей команды после исключительного второго дня.

"Гольф - это игра нервов и контроля над нервами, но я верил в наших парней", - сказал Вейр журналистам после второго дня. "Я так горжусь ими, так взволнован ими. Играть так хорошо вчера и не заработать ни одного очка было разочаровывающе. Но видеть их настойчивость и их желание продолжать, а также поддержку капитанов и меня, я не мог быть счастливее. Я так горжусь ими".

Капитан команды США Джим Фюрик признал, что его команде нужно ответить таким же образом, как и их соперникам.

"Я сказал в некоторых интервью вчера, что у них нет ничего, что они могли бы потерять. Они выйдут с полным размахом. ... Идея в том, чтобы выйти с полным размахом завтра", - сказал Фюрик журналистам.

"Мы столкнемся с шумной толпой снова. Это выходные. Мы можем ожидать того же самого опыта на 1-м tee, который мы видели сегодня".

После первого дня суперзвезда Интернационалов Том Ким заявил, что толпа была слишком тихой. Однако, казалось, толпа также восстановилась после трудного первого дня, и Ким отдал должное фанатам за впечатляющий второй день.

"Они были невероятными сегодня. Они действительно принесли это. Я, возможно, сидел, но толпа, я думаю, играет значительную роль", - сказал Ким после второго дня.

"Я верю, что причина, по которой мы играли так хорошо сегодня, заключается в наших фанатах, поддерживающих нас. Они создают импульс, они дают энергию. Толпа абсолютно сыграла огромную роль в нашей победе сегодня".

По мере продвижения к финальным двум дням игра открыта, и обе команды будут стремиться получить преимущество к воскресенью, когда состоится решающее противостояние.

"Мы знаем, что еще много гольфа предстоит сыграть. Мы играли отлично вчера, а они играли хорошо сегодня. Теперь мы вернулись к нулю, где счет равный, и мы движемся вперед", - сказал игрок команды США Тони Фино после интервью с журналистами.

"Так что это борьба, и я верю в моих 11 парней в борьбе в течение следующих трех раундов".

Ветеран Интернационалов Адам Скотт выразил похожее заявление, сказав, что его команде придется быть на высоте, чтобы сохранить свой импульс.

"Нам придется быть на высоте, оставаться сосредоточенными и поддерживать свой боевой дух, потому что эта команда не шутка. Мы должны очень сильно бороться, если хотим быть в игре в воскресенье днем".

В разгар напряженной конкуренции зрители на поле для гольфа громко поддерживали своих любимых игроков, создавая захватывающую атмосферу в ходе турнира.

Несмотря на равный счет, tanto команда США, как и Интернационалы, выразили свой энтузиазм показать свои навыки в оставшиеся дни гольф-турнира.

Весь день толпа была весела, международная команда активно боролась за равный счет.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Сколько ещё сезонов можно ждать участия Макса Ферстаппена в Формуле 1?
Спорт

Верштаппен серьезно выразил намерение уйти из спорта.

Верштаппен серьезно выразил намерение уйти из спорта. Формула-1 чемпион Макс Ферстаппен действительно расстроен из-за штрафа и рассматривает возможность уйти из высшего эшелона автоспорта. Его советник и консультант в Red Bull, Хельмут Марко, поговорил с Ферстаппеном и сказал: "Макс серьезен". После того, как он назвал свою машину "неисправной&

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Полярные медведи уменьшаются, Мюнхен радуется открытию новой арены без очков.
Спорт

Полярные медведи уменьшаются, Мюнхен радуется открытию новой арены без очков.

Полярные медведи уменьшаются, Мюнхен радуется открытию новой арены без очков. Неудача на чемпионате Берлина "Полярные медведи": Ливень голов соперников приводит к первому поражению в DEL. Пышный хоккейный фестиваль планировался в Мюнхене, но дебют "Чудотворца" провалился. Сначала был поднят флаг чемпионата, а затем последовал поток голов соперников:

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Топ-теннисист в мировой антидопинговой системе столкнулся с продленной отстранением
Спорт

Топ-теннисист в мировой антидопинговой системе столкнулся с продленной отстранением

Топ-теннисист в мировой антидопинговой системе столкнулся с продленной отстранением В марте тесты на улучшающие производительность вещества у Яникки Синнера показали положительные результаты, но ему удалось избежать отстранения. Однако, оспаривая это решение, Всемирное антидопинговое агентство (Вада) потребовало длительной дисквалификации для лучшего теннисиста мира. Окончательное решение будет принято Спортивным арбитражным судом (CAS)

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В нокаут-конкурсе, умелый шарман оставил Ваттеншайда в восторге.
Спорт

В нокаут-конкурсе, умелый шарман оставил Ваттеншайда в восторге.

В нокаут-конкурсе, умелый шарман оставил Ваттеншайда в восторге. Полвека в немецкой второй футбольной лиге увидели немало неординарных личностей, среди них такие известные фигуры, какWalter Frosch, Ansgar Brinkmann и Olaf Thon. Однако один человек действительно выделяется, мужчина, который когда-то грезил стать чемпионом Аргентины на международной футбольной арене и в итоге оказался

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Сколько ещё сезонов можно ждать участия Макса Ферстаппена в Формуле 1?
Спорт

Верштаппен серьезно выразил намерение уйти из спорта.

Верштаппен серьезно выразил намерение уйти из спорта. Формула-1 чемпион Макс Ферстаппен действительно расстроен из-за штрафа и рассматривает возможность уйти из высшего эшелона автоспорта. Его советник и консультант в Red Bull, Хельмут Марко, поговорил с Ферстаппеном и сказал: "Макс серьезен". После того, как он назвал свою машину "неисправной&

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
13:44 Свидетели Иеговы Украины: девять погибших в Суми в результате двух атак российских беспилотных летательных аппаратов
Политика

13:44 Свидетели Иеговы Украины: девять погибших в Суми в результате двух атак российских беспилотных летательных аппаратов

13:44 Свидетели Иеговы Украины: девять погибших в Суми в результате двух атак российских беспилотных летательных аппаратов В Сумах число жертв двойного удара беспилотниками вражеских сил возросло до девяти, как сообщают украинские источники. Количество пострадавших достигло одиннадцати. Из пострадавшего госпиталя было эвакуировано сто тринадцать пациентов. Ранее российский удар повредил несколько

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Хезболла признает гибель Насраллы
Политика

Хезболла признает гибель Насраллы

Хезболла признает гибель Насраллы Хезболла подтверждает кончину лидера Насраллы, клянется продолжать борьбу против Израиля Радикальная исламская экстремистская группировка Хезболла признала кончину своего многолетнего лидера Сейеда Хассана Насраллы. В заявлении проиранская группировка заверила в своей решимости продолжить борьбу против Израиля. Насралла, возглавлявший организацию почти три десятилетия, якобы присоединился к своим "

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно