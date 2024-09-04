- Соединенные Штаты играют значительную глобальную роль в своей сфере.

Гигант МХП Людвигсбург продолжает работу над составом команды на предстоящий сезон. Центровой Эндрю Пакер подписал контракт с южногерманским клубом Бундеслиги до 2025 года.

32-летний американец Пакер недавно выступал за итальянский клуб «Блу Бакет Тревильо». С другой стороны, Томислав Бульян переходит в хорватский клуб «КК Цедевита». Кроме того, испытательный контракт с Людвигсбургом не был продлен для Майкла Джордана Миллера. Его пребывание в клубе длилось всего 10 с половиной дней.

После краткого пребывания Майкла Джордана Миллера в Людвигсбурге, BB, в команду может вскоре присоединиться новый игрок. Несмотря на неопределенную ситуацию, BB продолжает укреплять свой состав на предстоящий сезон.

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