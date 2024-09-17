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Согласно сообщениям, Шон "Дидди" Комбс якобы возглавляет преступный синдикат.

 and  Mark Rodriguez
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Си Пeficnb, известный как Дідді, признав себе невинним
Си Пeficnb, известный как Дідді, признав себе невинним

Согласно сообщениям, Шон "Дидди" Комбс якобы возглавляет преступный синдикат.

Обвинения против американского хип-хоп магната Сэма "Дидди" Комбса крайне серьезны. 54-летнего Комбса обвиняют в создании преступной синдикаты и сексуальной эксплуатации женщин в течение многих лет. Обвинительное заключение против него обширно.

Недавно арестованный Комбс подозревается в жестоком обращении, запугивании и манипулировании женщин ради своего личного удовлетворения, требуя их молчания, чтобы защитить свою общественную репутацию. Он якобы руководил нелегальной сетью, чтобы прикрыть свои действия, в значительной степени полагаясь на помощь своих сообщников, как указано в обвинительном заключении.

Комбс якобы регулярно устраивал многодневные сексуальные сборы, которые он называл "Фриковые вечеринки", и нанимал женщин и мужчин-секс-работников на эти мероприятия. Как глава преступной организации, он также якобы причастен или пытался совершить такие действия, как торговля людьми, принудительный труд, проституция, наркотики, похищение, поджог, взятки и препятствование правосудию.

Адвокат Комбса Марк Агнифило заявил, что его клиент будет невиновным на фоне представителей СМИ. Комбса арестовали в понедельник вечером (по местному времени), как сообщает прокуратура Нью-Йорка. Его арест произошел в отеле в Манхэттене, как сообщает CNN. В течение последних шести месяцев дома Комбса в Майами и Лос-Анджелесе были обысканы правоохранительными органами из-за этих обвинений.

Адвокат Комбса заявил, что обвинение несправедливо в своем заявлении. До обвинений Комбс сотрудничал с правоохранительными органами и добровольно приехал в Нью-Йорк, как заявил Агнифило. Он описал своего клиента как "невинного человека", стремящегося доказать свою невиновность в суде. Агнифило также подчеркнул статус Комбса как музыкальной легенды, бизнесмена и преданного семьянина. Несмотря на его недостатки, он не преступник, по словам его адвоката.

Дополнительные обвинения против Комбса

Против Комбса (известного по "Bad Boy for Life" и "I'll Be Missing You") было подано несколько исков с прошлого года, в которых его обвиняют в изнасиловании и жестоком обращении. В марте правоохранительные органы обыскали дома Комбса в Лос-Анджелесе и Майами.

В мае CNN опубликовала видео, якобы показывающее нападение Комбса на его тогдашнюю подругу Касси Вентюру в отеле в 2016 году. Комбс later публично извинился.

Вентюра подала в суд на Комбса в 2023 году, обвиняя его в сексуальном насилии, изнасиловании, запугивании и жестоком обращении в течение их длительных отношений. Дело не дошло до суда и было урегулировано вне суда. Комбс тогда отрицал обвинения.

В свете обширного обвинительного заключения беспокоит то, что Сэма Комбса якобы причастны к актам насилия, в том числе торговле людьми и принудительному труду. Несмотря на урегулирование иска Вентюры, ее обвинения в сексуальном насилии и жестоком обращении против Комбса вызывают серьезные опасения по поводу его отношения к женщинам.

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