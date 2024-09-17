Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Стоит посетить!Новостипутешествия

Согласно новым предложениям мэра, Оксфорд-стрит в Лондоне станет зоной только для пешеходов.

Oxford Street в Лондоне, прославленная во всем мире, может перейти в пешеходную зону, как предложил мэр города Садик Хан в недавних планах, что положит конец долгим дискуссиям о преображении района.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
В соответствии с планами, объявленными мэром Лондона Садиком Ханом, Оксфорд-стрит стала полностью...
В соответствии с планами, объявленными мэром Лондона Садиком Ханом, Оксфорд-стрит стала полностью пешеходной зоной.

Согласно новым предложениям мэра, Оксфорд-стрит в Лондоне станет зоной только для пешеходов.

Муниципальная администрация заявляет, что проект предусматривает преобразование улицы в пешеходную зону без автомобилей, тем самым создавая привлекательное общественное пространство.

По данным отчета, Оксфорд-стрит ежедневно посещают более 500 000 человек. Знаменитые торговые заведения, такие как Selfridges и John Lewis, находятся в этом знаковом торговом районе.

Тем не менее, этот всемирно признанный торговый центр столкнулся с трудностями в последнее время. После пандемии число туристов не полностью восстановилось, согласно муниципальной администрации. Некоторые флагманские магазины закрылись, и улица увидела приток магазинов, продающих товары, такие как американские сладости.

Мэр заявил в заявлении: "Оксфорд-стрит когда-то была вершиной розничной торговли в Великобритании, но очевидно, что она серьезно пострадала за последние десять лет. Необходимы срочные действия, чтобы вернуть жизнь в самую знаменитую улицу Великобритании".

Кhan, член Лейбористской партии и переизбранный в мае мэр Лондона, ранее пытался оживить это место, но его инициативы были заблокированы Вестминстерским городским советом, который управляет местной областью.

Последняя инициатива Кхана основана на получении дополнительных планировочных привилегий от правительства, что ограничит часть юрисдикции Вестминстерского городского совета.

Визуальное представление плана пешеходной зоны, разработанного в 2017 году.

Ангела Рэйнер, заместитель премьер-министра, похвалила стратегию Кхана, заявив в отчете, что она "будет стимулировать рост, создавая новые рабочие места, стимулируя финансовую активность и давая необходимый импульс ночной экономике Лондона".

В сообщении во вторник совет объявил, что разработал собственную схему за предыдущие два года для обновления района.

"Эти планы готовы к строительству, получили поддержку розничных торговцев и местного сообщества и были созданы для стимулирования существенного экономического роста, одновременно обеспечивая процветающее будущее для наших оживленных районов в Вест-Энде", - говорится в сообщении.

Тем не менее, совет заявил, что "намеревается сотрудничать с мэром и правительством для достижения наилучших результатов для местных сообществ, бизнеса и Лондона".

Кhan выразил надежду на то, что Оксфорд-стрит "восстанет как ведущий торговый центр в мире" и стремится сделать "этот район значительно зеленее, чище и безопаснее для всех".

Примерно половина миллиона человек ежедневно посещает Оксфорд-стрит

"Эти предложения приведут к значительному улучшению торгового опыта для покупателей, жителей, работников и туристов, посещающих Оксфорд-стрит и окружающую территорию, восстановив эту часть метрополии до былого величия", - заключает сообщение.

Перед началом работ необходимо выполнить несколько задач, в том числе провести общественные консультации. Представитель офиса мэра сообщил CNN, что они ожидают реализовать переходный план в течение двух лет.

В текущем контексте вот два предложения, содержащие слово "путешествие":

Любители шопинга могут рассмотреть возможность поездки на Оксфорд-стрит, чтобы испытать ее знаковые магазины и атмосферу, несмотря на недавние трудности.

План по возрождению Оксфорд-стрит, предложенный Кханом, направлен на привлечение большего числа туристов и стимулирование путешествий в район, тем самым оживляя местную экономику.

Кхан предлагает свой план, направленный на повышение зелени, чистоты и безопасности района.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Самолёты Delta Air Lines по-прежнему находятся на терминалах Международного аэропорта...
Стоит посетить!

Пассажиры испытывают кровотечение из носа и ушей из-за проблем с давлением в кабине во время полета Delta.

Пассажиры рейса Delta Air Lines из Солт-Лейк-Сити в Портленд сейчас восстанавливаются после неприятного инцидента из-за проблемы с кабинным давлением, который вызвал кровотечения из носа и другие осложнения, как сообщает авиакомпания и сами пассажиры.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Денгеваксия, прививка против дизентерии, была распространена в нескольких странах в последнее...
Стоит посетить!

Важнейшие прививки, чтобы ознакомиться с ними перед поездкой

Несмотря на вероятность возникновения небольших расстройств желудка у многих туристов, путешественники должны знать о более опасных заболеваниях и принимать меры для защиты от них.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Аэродром Паро, который обозначается кодом PBH, является více, чем 7,431 фута или 2,265 метров в дли...
Стоит посетить!

Эта конкретная посадка в аэропорту оказывается грозной задачей, позволяющей только 50 летчикам получить необходимую квалификацию.

Международный аэропорт Паро (ПБХ) находится среди высоких гор в Бутане и часто признается как имеющий одну из самых сложных посадок самолетов в мире.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Члены команды демонстрируют танцевальные движения с огнем, вращая шары из бенгальской палочки в...
Стоит посетить!

Празднование праздника середины осени: деликатесы, такие как лунные пироги, сияющие фонари и многочисленные традиции.

В какой год проводится Праздник урожая и почему его празднуют? Скоро придет время зажечь фонарь и разрезать sólныш, чтобы погрузиться в значение этого ежегодного торжества.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно