Согласно новым предложениям мэра, Оксфорд-стрит в Лондоне станет зоной только для пешеходов.

Муниципальная администрация заявляет, что проект предусматривает преобразование улицы в пешеходную зону без автомобилей, тем самым создавая привлекательное общественное пространство.

По данным отчета, Оксфорд-стрит ежедневно посещают более 500 000 человек. Знаменитые торговые заведения, такие как Selfridges и John Lewis, находятся в этом знаковом торговом районе.

Тем не менее, этот всемирно признанный торговый центр столкнулся с трудностями в последнее время. После пандемии число туристов не полностью восстановилось, согласно муниципальной администрации. Некоторые флагманские магазины закрылись, и улица увидела приток магазинов, продающих товары, такие как американские сладости.

Мэр заявил в заявлении: "Оксфорд-стрит когда-то была вершиной розничной торговли в Великобритании, но очевидно, что она серьезно пострадала за последние десять лет. Необходимы срочные действия, чтобы вернуть жизнь в самую знаменитую улицу Великобритании".

Кhan, член Лейбористской партии и переизбранный в мае мэр Лондона, ранее пытался оживить это место, но его инициативы были заблокированы Вестминстерским городским советом, который управляет местной областью.

Последняя инициатива Кхана основана на получении дополнительных планировочных привилегий от правительства, что ограничит часть юрисдикции Вестминстерского городского совета.

Ангела Рэйнер, заместитель премьер-министра, похвалила стратегию Кхана, заявив в отчете, что она "будет стимулировать рост, создавая новые рабочие места, стимулируя финансовую активность и давая необходимый импульс ночной экономике Лондона".

В сообщении во вторник совет объявил, что разработал собственную схему за предыдущие два года для обновления района.

"Эти планы готовы к строительству, получили поддержку розничных торговцев и местного сообщества и были созданы для стимулирования существенного экономического роста, одновременно обеспечивая процветающее будущее для наших оживленных районов в Вест-Энде", - говорится в сообщении.

Тем не менее, совет заявил, что "намеревается сотрудничать с мэром и правительством для достижения наилучших результатов для местных сообществ, бизнеса и Лондона".

Кhan выразил надежду на то, что Оксфорд-стрит "восстанет как ведущий торговый центр в мире" и стремится сделать "этот район значительно зеленее, чище и безопаснее для всех".

"Эти предложения приведут к значительному улучшению торгового опыта для покупателей, жителей, работников и туристов, посещающих Оксфорд-стрит и окружающую территорию, восстановив эту часть метрополии до былого величия", - заключает сообщение.

Перед началом работ необходимо выполнить несколько задач, в том числе провести общественные консультации. Представитель офиса мэра сообщил CNN, что они ожидают реализовать переходный план в течение двух лет.

В текущем контексте вот два предложения, содержащие слово "путешествие":

Любители шопинга могут рассмотреть возможность поездки на Оксфорд-стрит, чтобы испытать ее знаковые магазины и атмосферу, несмотря на недавние трудности.

План по возрождению Оксфорд-стрит, предложенный Кханом, направлен на привлечение большего числа туристов и стимулирование путешествий в район, тем самым оживляя местную экономику.

Читайте также: