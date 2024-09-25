Согласно недавним исследованиям, примерно треть детей во всем мире страдает близорукостью.

Миопия, или близорукость, проявляется в том, что близлежащие объекты видны четко, а удаленные – размыто. За последние 30 лет отмечен существенный рост распространенности миопии среди детей и подростков. Согласно данным, опубликованным в журнале «Британский журнал офтальмологии», этот показатель вырос с 24% в 1990 году до почти 36% в 2023 году.

Ученые из Университета Сунь Ят-сен в Гуанчжоу, Китай, пришли к этим выводам, проанализировав данные 276 исследований, в которых приняли участие более 5,4 миллиона детей и подростков из около 50 стран на всех шести континентах.

Этот рост в основном был постепенным, но после пандемии COVID-19 был отмечен значительный скачок, отметили исследователи. Также были выявлены региональные различия.

Миопия стала серьезной проблемой общественного здравоохранения, с доказательствами быстрого роста ее распространения, особенно в Юго-Восточной Азии, такой как Сингапур, Китай и Тайвань, согласно исследованию. Самый высокий уровень близорукости был отмечен у детей из Восточной Азии – 35%, более чем в два раза выше, чем у их белых сверстников.

Это может быть связано с тем, что дети в Восточной Азии начинают формальное обучение в более раннем возрасте, чем дети в других регионах, считают исследователи. Япония показала самый высокий уровень с 86%, за ней следует Южная Корея с 74%.

Во всем мире дети, живущие в городах, имеют более высокие показатели миопии, чем дети из сельской местности. Кроме того, девочки немного более восприимчивы к близорукости, чем мальчики.

Ученые подчеркивают, что дети, особенно дошкольники, более уязвимы для воздействия окружающей среды, что важно учитывать из-за критического периода их зрительного развития.

По прогнозам, распространенность миопии среди детей и подростков продолжит расти, достигнув 36,6% к 2040 году и 39,8% к 2050 году.

Родители могут поощрять определенные практики для защиты зрения своих детей, говорят исследователи. Они советуют детям привыкать часто практиковать меры по защите глаз. Кроме того, они рекомендуют увеличить физическую активность и уменьшить время, проводимое за неактивными занятиями, такими как просмотр телевизора и игры на компьютере. Кроме того, официальные лица должны снизить давление домашних заданий и дополнительных занятий на учеников, поощряя ранние осмотры глаз и лечение.

Подобные советы дал доктор Бенджамин Ботсфорд, офтальмолог из УМасс Чан Медицинской школы, в статье для «The Conversation». По его словам, прогрессирование близорукости у детей можно замедлить, делая регулярные перерывы и избегая чрезмерного использования телефонов или компьютеров. Ограничение времени чтения на близком расстоянии вне школы также может помочь замедлить прогрессирование миопии.

Продолжительное использование экранов может привести к напряжению глаз и сухости. Ботсфорд советует следовать правилу «20-20-20», которое заключается в том, чтобы делать перерыв в 20 секунд каждые 20 минут, глядя на расстояние 20 футов и моргая. Он также советует использовать искусственные слезы, которые можно купить в аптеке, чтобы облегчить сухость глаз.

Проведение времени на свежем воздухе полезно для здоровья глаз и ассоциируется с более низкой частотой близорукости у детей, согласно Ботсфорду.

Введение здоровых практик, таких как регулярные перерывы и больше времени на свежем воздухе, может помочь замедлить прогрессирование миопии у детей. Кроме того, поощрение более здоровых привычек, таких как увеличение физической активности и снижение времени, проведенного за экраном, также может способствовать поддержанию хорошего здоровья глаз.

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